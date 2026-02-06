Lalka wraca na wielki ekran. Jest pierwszy teaser wyczekiwanej superprodukcji

Po długim okresie oczekiwania Kino Świat, dystrybutor nowej ekranizacji Lalki, w końcu zaprezentował pierwszy teaser filmu. Informację ujawnił Filmweb. Choć materiał ma charakter zapowiedzi, już teraz jasno sygnalizuje skalę i ambicje jednego z najbardziej wyczekiwanych polskich widowisk ostatnich lat. Znamy także oficjalną datę premiery filmu.
Pierwszy zwiastun filmu Lalka
Producent filmu, Radosław Drabik, nie kryje ambicji związanych z projektem i zapowiada powrót wielkiego kina dla szerokiej publiczności:
Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie – podkreśla producent.
Równie emocjonalnie o projekcie wypowiada się reżyser Maciej Kawalski, który zwraca uwagę na międzypokoleniowy charakter ekranizacji:
Po kilku dekadach Lalka wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków. To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki z rodzicami, dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt – dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego – zaznacza reżyser.
O filmie jest głośno także ze względu na bezprecedensowo mocną obsadę. W rolach głównych zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego, Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką, Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego oraz Andrzeja Seweryna jako Tomasza Łęckiego. Towarzyszyć im będą m.in. Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik i wielu innych aktorów, których nazwiska poznamy wkrótce. Premiera filmy przypada 30 września. Dodatkowo warto przypomnieć, że równolegle powstaje serialowa adaptacja Lalki dla Netflixa, co tylko potwierdza skalę zainteresowania prozą Bolesława Prusa.
