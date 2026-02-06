Lalka wraca na wielki ekran. Jest pierwszy teaser wyczekiwanej superprodukcji

Znana jest też data premiery filmu.

Po długim okresie oczekiwania Kino Świat, dystrybutor nowej ekranizacji Lalki, w końcu zaprezentował pierwszy teaser filmu. Informację ujawnił Filmweb. Choć materiał ma charakter zapowiedzi, już teraz jasno sygnalizuje skalę i ambicje jednego z najbardziej wyczekiwanych polskich widowisk ostatnich lat. Znamy także oficjalną datę premiery filmu.

Pierwszy zwiastun filmu Lalka

Producent filmu, Radosław Drabik, nie kryje ambicji związanych z projektem i zapowiada powrót wielkiego kina dla szerokiej publiczności: