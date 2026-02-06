Zaloguj się lub Zarejestruj

Lalka wraca na wielki ekran. Jest pierwszy teaser wyczekiwanej superprodukcji

Jakub Piwoński
2026/02/06 08:30
Znana jest też data premiery filmu.

Po długim okresie oczekiwania Kino Świat, dystrybutor nowej ekranizacji Lalki, w końcu zaprezentował pierwszy teaser filmu. Informację ujawnił Filmweb. Choć materiał ma charakter zapowiedzi, już teraz jasno sygnalizuje skalę i ambicje jednego z najbardziej wyczekiwanych polskich widowisk ostatnich lat. Znamy także oficjalną datę premiery filmu.

Lalka
Lalka

Pierwszy zwiastun filmu Lalka

Producent filmu, Radosław Drabik, nie kryje ambicji związanych z projektem i zapowiada powrót wielkiego kina dla szerokiej publiczności:

Lalka będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie – podkreśla producent.

Równie emocjonalnie o projekcie wypowiada się reżyser Maciej Kawalski, który zwraca uwagę na międzypokoleniowy charakter ekranizacji:

Po kilku dekadach Lalka wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków. To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki z rodzicami, dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt – dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego – zaznacza reżyser.

GramTV przedstawia:

O filmie jest głośno także ze względu na bezprecedensowo mocną obsadę. W rolach głównych zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego, Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką, Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego oraz Andrzeja Seweryna jako Tomasza Łęckiego. Towarzyszyć im będą m.in. Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik i wielu innych aktorów, których nazwiska poznamy wkrótce. Premiera filmy przypada 30 września. Dodatkowo warto przypomnieć, że równolegle powstaje serialowa adaptacja Lalki dla Netflixa, co tylko potwierdza skalę zainteresowania prozą Bolesława Prusa.

Tagi:

Popkultura
teaser
obsada
Marcin Dorociński
Borys Szyc
Krystyna Janda
Marek Kondrat
zapowiedź filmu
Lalka
Bolesław Prus
Maciej Kawalski
adaptacja książki
film kostiumowy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




