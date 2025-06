Polska gra akcji z ogromnym sukcesem po prezentacji. Dying Light: The Beast jedną z najchętniej kupowanych gier w PS Store

Na tegorocznym Summer Game Fest nie zabrakło zapowiedzi od Techlandu. Polska firma oficjalnie ujawniła datę premiery Dying Light: The Beast, co od razu przełożyło się na gwałtowny wzrost zainteresowania grą. Produkcja już teraz szturmuje listy sprzedaży na PlayStation Store – i to mimo premiery dopiero za ponad dwa miesiące.

Dying Light: The Beast – sukces jeszcze przed premierą

Nowa odsłona serii zapowiada się na jedną z najważniejszych premier 2025 roku dla fanów dynamicznych gier akcji i zombie. Techland odświeżył formułę rozgrywki, zaprezentował widowiskowy zwiastun oraz materiał z rozgrywki, co przyciągnęło uwagę graczy na całym świecie.