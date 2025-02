Polowanie na potwory zamiast pracy w piątek. Pocketpair daje pracownikom wolne na premierę Monster Hunter Wilds

Studio Pocketpair, twórcy gry Palworld, ogłosiło, że daje swoim pracownikom dzień wolny w piątek, czyli w momencie premiery Monster Hunter Wilds. Wieści te zostały przekazane za pośrednictwem mediów społecznościowych. W notatce skierowanej do pracowników żartobliwie wspomniano o „tajemniczych zgłoszeniach” od wielu pracowników, którzy informowali o potencjalnym złym samopoczuciu w piątek, co skłoniło firmę do zaoferowania specjalnego dnia wolnego.