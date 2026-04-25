Baldur’s Gate 3 powraca z niespodzianką dla fanów. Oficjalny prequel zadebiutuje jeszcze w tym roku

Fani Baldur’s Gate 3 mogą ponownie zanurzyć się w świecie kultowego RPG, choć tym razem nie za sprawą nowej gry. Mimo że Larian Studios skupia się obecnie na kolejnych projektach, uniwersum stworzone we współpracy z Wizards of the Coast wciąż się rozwija. Najnowsza zapowiedź udowadnia, że historia bohaterów jeszcze nie została całkowicie odkryta.

Baldur’s Gate 3: Astarion to literacki prequel, który zaprezentuje wcześniejsze przygody popularnego wampira

Do sieci trafiła informacja o oficjalnej powieści będącej prequelem wydarzeń z Baldur’s Gate 3. Książka zatytułowana Baldur’s Gate 3: Astarion, skupi się na jednym z najpopularniejszych towarzyszy graczy, czyli Astarionie. Za jej napisanie odpowiada nagradzana autorka fantasy znana jako T. Kingfisher, a premiera została zaplanowana na 21 września tego roku. Niestety nie wiadomo, czy książka trafi również do Polski.