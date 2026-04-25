Baldur’s Gate 3 powraca z niespodzianką dla fanów. Oficjalny prequel zadebiutuje jeszcze w tym roku

Radosław Krajewski
2026/04/25 12:30
Fani będą mogli poznać wcześniejsze przygody jednego z bohaterów.

Fani Baldur’s Gate 3 mogą ponownie zanurzyć się w świecie kultowego RPG, choć tym razem nie za sprawą nowej gry. Mimo że Larian Studios skupia się obecnie na kolejnych projektach, uniwersum stworzone we współpracy z Wizards of the Coast wciąż się rozwija. Najnowsza zapowiedź udowadnia, że historia bohaterów jeszcze nie została całkowicie odkryta.

Baldur’s Gate 3: Astarion to literacki prequel, który zaprezentuje wcześniejsze przygody popularnego wampira

Do sieci trafiła informacja o oficjalnej powieści będącej prequelem wydarzeń z Baldur’s Gate 3. Książka zatytułowana Baldur’s Gate 3: Astarion, skupi się na jednym z najpopularniejszych towarzyszy graczy, czyli Astarionie. Za jej napisanie odpowiada nagradzana autorka fantasy znana jako T. Kingfisher, a premiera została zaplanowana na 21 września tego roku. Niestety nie wiadomo, czy książka trafi również do Polski.

Historia przedstawi losy wampira jeszcze sprzed wydarzeń znanych z gry, koncentrując się na jego życiu pod rządami Cazadora Szarra. Twórcy zadbali przy tym o spójność z kanonem. Nad projektem czuwał bowiem Stephen Rooney, jeden z głównych scenarzystów Baldur’s Gate 3, który konsultował szczegóły fabularne.

To jednak nie koniec atrakcji dla fanów tej postaci. Wersja audiobookowa powieści zostanie nagrana przez Neila Newbona, czyli aktora znanego z roli Astariona w grze. Dzięki temu bohater ponownie przemówi dobrze znanym głosem, co z pewnością ucieszy społeczność.

Nowa książka otwiera całą serię projektów osadzonych w świecie Baldur’s Gate 3. Potwierdzono już trzy kolejne publikacje. W lipcu na rynku pojawi się stylizowany notatnik inspirowany Nekromancją Thaya, w sierpniu oficjalna kolorowanka, a jesienią książka kucharska z przepisami inspirowanymi grą. Ta ostatnia zaoferuje kilkadziesiąt dań oraz ilustracje nawiązujące do uniwersum.

Źródło:https://www.polygon.com/bg3-baldurs-gate-3-astarion-prequel-novel-release-date/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

