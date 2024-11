Policyjny sandbox z kolejnym opóźnieniem. Na The Precinct trzeba będzie jeszcze poczekać

Zespół wyjaśnił w komunikacie, że Fallen Tree Games składa się z zaledwie 5 osób i choć ciężko pracuje nad dopracowaniem ostatecznej wersji The Precinct, nie uda się dostarczyć produkcji w tym roku. Jak przekazano, „gra, którą moglibyśmy dostarczyć w tym roku, nie jest grą, na którą naszym zdaniem zasługujecie”. Twórcy odnieśli się również do kwestii wersji demonstracyjnej, która wciąż jest dostępna na platformie Steam:

Podczas Steam Next Fest otrzymaliśmy ogromną ilość uwagi i ponad 300 000 osób zagrało w nasze demo w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Przeczytaliśmy ponad 1300 recenzji wersji demonstracyjnej, a także ponad 700 komentarzy na naszym Discordzie i w mediach społecznościowych. Nie jesteśmy w stanie wystarczająco podziękować wszystkim za poświęcenie czasu na zagranie w nasze demo, wyrażenie opinii na jego temat i pozostawienie tak pozytywnych komentarzy w recenzjach demo, na naszym Discordzie i w mediach społecznościowych. Zdecydowanie podniosło nas to na duchu i pokazało, że zmierzamy we właściwym kierunku! – czytamy w komunikacie.