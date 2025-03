Atomfall na blisko 20-minutowym gameplayu. Walka z druidami, skradanie i eksploracja

Opublikowany przez brytyjskie studio gameplay trwa blisko 20 minut i prezentuje jedną z misji dostępnych w Atomfall. W zaprezentowanym we wspomnianym materiale wideo zadaniu gracze trafią do Casterfell Woods, gdzie będą musieli odnaleźć tajemniczą Matkę Jago . Kobieta poprosi natomiast użytkowników o odzyskanie jej księgi zielarskiej.

Odkrywaj fikcyjną strefę kwarantanny, zbieraj zasoby, wytwarzaj przedmioty i handluj. Korzystaj z siły i perswazji, by przedzierać się przez brytyjską wieś pełną dziwacznych postaci, mistycyzmu, kultów i zbuntowanych rządowych agencji – czytamy w opisie gry na Steam.

Zadanie nie będzie jednak takie proste, ponieważ wspomniana księga znajduje się w rękach druidów, którzy nie są przyjaźnie nastawieni do obcych. Gracze będą musieli więc dostać się do ich obozu i odnaleźć ważny dla Matki Jago przedmiot . Rzućcie okiem na gameplay na dole wiadomości i sprawdźcie, jak Atomfall prezentuje się w akcji.

Na koniec warto przypomnieć, że Atomfall zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już 27 marca 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Rebellion w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Zainteresowanych wspomnianym tytułem zachęcamy również do lektury: Grałem w Atomfall, nieślubne dziecko Stalkera i New Vegas.