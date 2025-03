Zapowiedziano Minecraft Live 2025

Ciekawi was kiedy odbędzie się event i czego można się na nim spodziewać? Informujemy.

Minecraft Live po raz pierwszy odbyło się w 2020 roku, zastępując wcześniejsze wydarzenie Minecon, które miało bardziej konwentowy charakter. Od tego czasu stało się corocznym świętem społeczności graczy, w trakcie którego Mojang przedstawia nadchodzące aktualizacje, organizuje głosowanie na nowe moby i prezentuje poboczne projekty, takie jak Minecraft Dungeons i Minecraft Legends. W 2025 roku wydarzenie powraca w piątej edycji i zapowiada się równie emocjonująco jak poprzednie. Całkowicie wirtualny format pozwala deweloperom dostosować treści do oczekiwań społeczności i skupić się na tym, co najważniejsze – przyszłości gry.

Co zobaczymy na Minecraft Live 2025?

Niedawno opublikowany zwiastun wydarzenia zapowiada kilka ciekawych tematów, które mogą zostać poruszone podczas transmisji. Film przedstawia tańczące moby i sugeruje możliwe zmiany klimatyczne w świecie Minecrafta. Dodatkowo można w nim zauważyć kwitnące kaktusy, które pojawiły się w testowych wersjach Snapshot i Preview, ale jeszcze nie trafiły do głównej wersji gry. Największą niewiadomą pozostają nowe „dropy” w grze. Możliwe, że Mojang wprowadzi specjalne przedmioty dostępne tylko przez ograniczony czas podczas wydarzenia. Fani powinni uważnie śledzić sklep w grze 22 marca, aby nie przegapić ekskluzywnych nowości. Ponieważ w ostatnich wersjach testowych Minecrafta pojawiły się zmiany biomu pustynnego oraz nowe animacje kurczaków, krów i świń, możliwe, że Mojang zapowie ich oficjalne wprowadzenie do gry właśnie podczas Minecraft Live 2025.

Kiedy możemy spodziewać się Minecraft Live 2025?

Minecraft zaplanowany został tak, by poprzedził premierę wyczekiwanego przez wszystkich fanów gry filmu. Nie można wykluczyć, że nadchodzący film Minecraft, którego premiera planowana jest na 4 kwietnia 2025, zostanie wspomniany podczas wydarzenia – już zwiastun imprezy to sugeruje. Mojang pewnie skorzysta z okazji i przygotuje specjalne materiały promocyjne lub nawiąże do produkcji w inny sposób, ukazując ekskluzywną zawartość, jeszcze przed premierą.