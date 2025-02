Gra o kopaniu dziury podbija serca graczy prostotą i wciągającą mechaniką

Warto zauważyć, że tytuł przyciągnął całkiem sporą liczbę odbiorców. Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 7477 osób. W ocenach gracze zwracają natomiast uwagę na wciągającą i przyjemną mechanikę oraz chwalą elementy ulepszania ekwipunku, ale z drugiej strony pojawiają się głosy, że gra jest zbyt krótka. Rozgrywka w A Game About Digging A Hole może zająć od jednej do dwóch godzin, jednak zainteresowani mogą poświęcić jej więcej czasu, aby odkryć wszystkie sekrety.

Kop głęboko, sprzedawaj to, co znajdziesz, ulepszaj swój sprzęt, aby kontynuować podróż coraz dalej i dalej. Z każdym machnięciem łopaty zbliżasz się do prawdy. Bez pośpiechu, bez zasad – tylko ty i podziemna przygoda. – brzmi opis gry.