GOG idzie na grubo – 6 polskich klasyków za darmo

Zamiast tego można rzucić od razu 6 gier. Chociaż część z nich odbierzemy jedynie przez jakiś czas.
GOG rozdaje 6 gier za darmo
W tym wypadku GOG postawił na zestaw prawdziwych polskich klasyków. To m.in. Robbo oraz jego przeznaczona na amerykański rynek wersja, Adventures of Robbo. W tym wypadku mamy do czynienia ze swoistą legendą rodzimego game devu, która na rynek trafiła jeszcze 1989 roku i stała się jedną z pierwszych pozycji, które szerzej zaistniały w społecznej świadomości. Co ciekawe, Robbo pierwotnie ukazało się na Atari XL/XE, ale już po 2 latach doczekało się także wydania na komputery osobiste. Warto też wspomnieć, że obie wersje produkcji różnią się od siebie m.in. strukturą poziomów oraz muzyką. Za oboma projektami stał Janusz Pelc.
