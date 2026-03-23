Polacy osiągnęli 3000 poziom w Tibii. To historyczny wynik

Robert i Pamela zapisali się w historii gry jako pierwsi Polacy z takim osiągnięciem.

Historia dzieje się na naszych oczach. W jednej z najstarszych i najbardziej wymagających gier MMORPG padł kolejny symboliczny rekord. Jak donosi MMORPG.pl, 22 marca 2026 roku, tuż przed godziną 20:00, Robert grający postacią „Bobeek” oraz Pamela, znana jako „Goraca”, osiągnęli 3000 poziom doświadczenia w Tibii. To pierwsze takie osiągnięcie w historii polskiej społeczności gry i jeden z najważniejszych momentów dla rodzimych graczy. Tibia – Polacy w gronie rekordzistów kultowej gry Choć nie byli pierwszymi graczami na świecie, którzy przekroczyli ten próg, ich wynik ma istotne znaczenie lokalne. Para od lat pozostaje w ścisłej czołówce Tibii, a ich konsekwencja i długoterminowe zaangażowanie pozwoliły im osiągnąć kolejny kamień milowy w rozwoju postaci.

Według dostępnych danych droga od poziomu 2000 do 3000 zajęła im około 4,5 roku. Oboje osiągnęli poziom 2000 w grudniu 2021 roku, co oznacza, że przez kolejne lata regularnie rozwijali swoje postacie, poświęcając na grę codziennie kilka godzin. Warto podkreślić, że Tibia nie jest dla nich źródłem utrzymania, a jedynie formą spędzania wolnego czasu. Moment zdobycia 3000 poziomu miał miejsce w mieście Thais, jednej z głównych lokacji w grze. Wydarzenie przyciągnęło setki graczy, w tym dużą grupę polskiej społeczności, która pojawiła się, by obserwować ten moment i złożyć gratulacje. Całość była również relacjonowana na żywo.

Warto przypomnieć, że pierwszy 3000 poziom w historii Tibii został osiągnięty w styczniu 2026 roku przez gracza „Dejairzin”. Wcześniej kolejne przełomy następowały znacznie rzadziej – poziom 100 zdobyto w 2002 roku, 1000 w 2016, a 2000 w 2021 roku. Osiągnięcie polskich graczy wpisuje się więc w szerszy kontekst rozwoju gry i rosnących możliwości jej społeczności. Tibia to klasyczna gra MMORPG z 1997 roku, w której gracze rozwijają swoje postacie, eksplorują świat i walczą z potworami oraz innymi graczami. Tytuł zdobył popularność dzięki prostocie rozgrywki, otwartemu światu i dużej swobodzie działania. Do dziś utrzymuje aktywną społeczność, głównie dzięki przywiązaniu wieloletnich graczy i regularnym aktualizacjom. Warto dodać, że gra jest rozwijana przez twórców nawet po latach – pisaliśmy wcześniej o dodaniu nowej klasy postaci.

