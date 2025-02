Tibia otrzyma nową klasę postaci. To pierwszy bohater wprowadzony od ponad 25 lat

Chociaż Tibia zadebiutowała w 1997 roku, to wciąż otrzymuje kolejne aktualizacje, utrzymując oddaną grupę fanów, pomimo pojawienia się w międzyczasie sporej konkurencji na rynku gier MMO. Do tej pory produkcja CipSoft oferowała zaledwie cztery klasy postaci, czyli Rycerza, Paladyna, Czarodzieja oraz Druida. Wkrótce to się zmieni i studio zapowiedziało pojawienie się pierwszego nowego bohatera po ponad 25 latach.

Tibia – zapowiedziano nową klasę postaci po ponad 25 latach

Do Tibii trafi Mnich, czyli wojownik łączący w sobie style mieszanych sztuk walki z mistycznymi zdolnościami, potrafiącymi pokonywać przeciwników, jak i wspierać sojuszników. Wydawało się, że gra nigdy nie doczeka się nowego Vocation (klasy postaci), która pasowałaby do pozostałych bohaterów i ogólnego balansu gry. W ostatnim czasie CipSoft pracowało nad opracowaniem, ale również dopracowaniem Mnicha, aby w naturalny sposób dołączył do gry jeszcze w tym roku.