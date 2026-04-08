Polacy czytają więcej, niż myślicie? Mróz znów na szczycie, Sapkowski w czołówce, Prus wraca do łask

Sapkowski mówił o cenach książek, a dane sugerują coś innego. Jak naprawdę wygląda czytelnictwo w Polsce?

Ile czasu poświęcacie książkom? W świecie zdominowanym przez filmy i gry – które przecież bardzo często bazują na literaturze – to pytanie wraca coraz częściej. Niedawno cytowaliśmy Andrzej Sapkowski, który stwierdził, że książka nie powinna kosztować więcej niż butelka wódki, sugerując, że wysokie ceny mogą zniechęcać do czytania. Tymczasem nowe dane pokazują, że sytuacja wcale nie wygląda aż tak źle. culture.pl Ile i co czytają Polacy? Według raportu Biblioteki Narodowej, opisywanego m.in. przez RMF24, w 2025 roku 41 proc. Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. To dokładnie taki sam wynik jak rok wcześniej, co oznacza stabilizację. Co więcej, 7 proc. badanych sięgnęło po siedem lub więcej książek – i ten wynik również się nie zmienił.

Z raportu wynika też, że częściej czytają kobiety (47 proc.) niż mężczyźni (34 proc.). Najbardziej aktywną grupą są młodzi w wieku 15–18 lat, gdzie po książki sięga aż 56 proc. badanych. Na drugim biegunie znajdują się osoby powyżej 70. roku życia – tam wynik wynosi 28 proc. Istotne są również różnice geograficzne. Najwięcej czytelników mieszka w dużych miastach, szczególnie powyżej 500 tys. mieszkańców. Na wsiach i w mniejszych miejscowościach wyniki są niższe, choć – jak podkreśla raport – wpływ ma tu m.in. styl życia i dojazdy do pracy.

GramTV przedstawia:

Ciekawą zależność zauważono także w zachowaniach społecznych. Osoby czytające książki znacznie częściej angażują się w działalność społeczną – aż 36 proc. z nich działa w różnych organizacjach, podczas gdy wśród nieczytających to tylko 13 proc. Podobnie wygląda kwestia pomagania innym – 57 proc. czytelników deklaruje wsparcie dla osób spoza najbliższego otoczenia, wobec 26 proc. wśród pozostałych. Jeśli chodzi o gusta, Polacy najchętniej sięgają po kryminały, sensację i powieści obyczajowe. Niezmiennie najpopularniejszym autorem pozostaje Remigiusz Mróz, który od lat dominuje w zestawieniach. Za nim znajdują się Stephen King oraz Henryk Sienkiewicz. W czołówce nie brakuje też J. K. Rowling i samego Sapkowskiego. Co ciekawe, w zestawieniu wyżej niż wcześniej pojawił się Bolesław Prus. Możliwe, że to efekt nadchodzących ekranizacji Lalki, które wkrótce trafią na ekrany. To kolejny dowód na to, jak mocno świat filmu i literatury wciąż się przenikają. Choć daleko nam do rekordów czytelnictwa, dane pokazują jedno – książki wciąż mają swoje miejsce. I wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo go nie stracą.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










