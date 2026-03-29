„Książka nie może kosztować więcej niż pół litra wódki”. Sapkowski podaje powód spadku czytelnictwa

Według Andrzeja Sapkowskiego ceny książek to jeden z głównych powodów spadku czytelnictwa.

Już w czerwcu ubiegłego roku Andrzej Sapkowski potwierdził, że pracuje nad nową książką. Ostatnio natomiast pisarz wziął udział w 55. edycji Targów Książki pt. „Defier le futur” w Brukseli. W ramach wspomnianego wydarzenia zorganizowano spotkanie z twórcą Wiedźmina, w którego trakcie Sapkowski podzielił się kilkoma interesującymi opiniami m.in. na temat spadku czytelnictwa. Andrzej Sapkowski uważa, że książka powinna kosztować „nie więcej niż 20 zł” Instytut Polski w Brukseli w ramach Targów Książki pt. „Defier le futur” prezentuje program spotkań literackich z udziałem wybitnych autorów. W tym roku zaproszono Andrzeja Sapkowskiego, który został zapytany m.in. o powód spadku czytelnictwa. Według twórcy Wiedźmina w dużej mierze przyczyną takiego stanu rzeczy są obecne ceny książek.

Czytelnictwo spada i jest to fakt oczywisty. Powodów jest wiele. Podstawowym, jeśli nie jedynym, jest cena książek. Jeżeli ktoś sądzi inaczej, jest w błędzie. Gdyby książki miały cenę właściwą, opartą na odpowiedniej kalkulacji ekonomicznej i byłyby sponsorowane przez państwo, (...) czytelnictwo by rosło, a nie spadało. Teraz spada i spadać już będzie – powiedział Sapkowski. Obecni na sali postanowili więc dowiedzieć się, ile konkretnie – według pisarza – powinna kosztować książka. Andrzej Sapkowski stwierdził, że „nie więcej niż 20 zł”. Następnie dodał, że „książka nie może kosztować więcej niż pół litra wódki”, ponieważ jest to „kwestia preferencji i wyboru”. Twórca Wiedźmina został także zapytany, czy saga o Gerlacie z Rivii dociera do młodych ludzi. Od debiutu pierwszego opowiadania o Białym Wilku minęło już bowiem 40 lat. W odpowiedzi Andrzej Sapkowski zaznaczył, że na spotkaniach autorskich „rzadko” pojawiają się osoby, które żyły w czasach, gdy pracował nad pierwszym opowiadaniem, co samo w sobie stanowi odpowiedź.

Myślę jednakowoż, że od tamtego czasu popularność literatury fantastycznej znacznie wzrosła. Jako znawca przedmiotu mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że zainteresowanie ciągle jest. Czy konkretnie moją twórczością? Po pierwsze, skromność nie pozwala mi tutaj elaborować, a po drugie, tego dokładnie nie wiem. Podejrzewam jednak, że tak, bo wznowienia książek są stale i biorę pod uwagę, że wydawca nie robi tego dla przyjemności, tylko po to, żeby na tym zarobić. Jeśli zarabia, to znaczy, że sprzedaje, a jeśli sprzedaje, to znaczy, że ktoś kupuje – wyjaśnia Sapkowski. Na koniec warto dodać, że w trakcie spotkania zorganizowanego 55. edycji Targów Książki pt. „Defier le futur” w Brukseli nie pojawiły się żadne szczegóły na temat nowej książki Sapkowskiego. Twórca Wiedźmina na pytanie, czy zamierza coś jeszcze napisać, odparł jedynie, że to „sekret”. Pisarz dał jednak do zrozumienia, że zostawi swoich fanów z niczym, ponieważ wciąż musi się z czegoś utrzymywać.

