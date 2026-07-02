Bethesda drwi z decyzji Sony? Nowy klip o Oblivionie pojawił się w idealnym momencie

Sony ogłosiło rok 2028 końcem wydań fizycznych na PlayStation. A internet wtedy zapłonął.

Ten wzbudzający potężne kontrowersje ruch Japończyków to świetna przestrzeń dla konkurencji. Przestrzeń, z której skorzystała Bethesda. Bethesda drwi z decyzji Sony? Przypomnijmy, że w środę Sony niespodziewanie zapowiedziało drastyczne kroki. Otóż Japończycy będą wydawać gry w wersji fizycznej jedynie do końca 2027 roku. A potem? Potem już nawet nie pudełka z kartkami z kodem w środku, a tylko wydania cyfrowe sprzedawane albo w PlayStation Store, albo u sprzedawców zewnętrznych. Co ciekawe, sama firma decyzję tę argumentowała m.in. preferencjami graczy. Niemniej skrajnie negatywny odbiór tego ruchu poddaje to pod wątpliwość. Tak czy inaczej, wystarczyły zaledwie 2 godziny, by pod temat podpięła się Bethesda. Pytanie, czy celowo, czy przypadkiem?

Tak czy inaczej, słynne studio wrzuciło do sieci 16-sekundowy klip, przypominający graczom, iż nadchodzący port The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2 dostępny będzie w pełnej wersji fizycznej, a więc z grą umieszczoną na kartridżu. – Na Dziewięciu, świetna robota! Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć – mówi Jauffre, który otrzymał kartę z remasterem TES 4. W obliczu komunikatu Sony można to odebrać jako swoisty pstryczek w nos i próbę przekonania graczy, że nie wszyscy podążają w tym samym, nie do końca oczekiwanym kierunku. Równocześnie może to być też przypadek, bo już dzień wcześniej potwierdzono, iż całe Oblivion Remastered trafi na switchowy kartridż.

GramTV przedstawia:

Warto również przypomnieć, że Microsoft, a więc spółka matka Bethesdy, wcale nie musi być tym lepszym wyborem w konsolowej wojnie. Plotkuje się bowiem, że Project Helix, a więc następca XBOX Series X/S, również nie będzie korzystać z fizycznych wydań gier i w ogóle nie otrzyma napędu optycznego. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

