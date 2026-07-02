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Bethesda drwi z decyzji Sony? Nowy klip o Oblivionie pojawił się w idealnym momencie

Maciej Petryszyn
2026/07/02 12:40
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Sony ogłosiło rok 2028 końcem wydań fizycznych na PlayStation. A internet wtedy zapłonął.

Ten wzbudzający potężne kontrowersje ruch Japończyków to świetna przestrzeń dla konkurencji. Przestrzeń, z której skorzystała Bethesda.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Bethesda drwi z decyzji Sony?

Przypomnijmy, że w środę Sony niespodziewanie zapowiedziało drastyczne kroki. Otóż Japończycy będą wydawać gry w wersji fizycznej jedynie do końca 2027 roku. A potem? Potem już nawet nie pudełka z kartkami z kodem w środku, a tylko wydania cyfrowe sprzedawane albo w PlayStation Store, albo u sprzedawców zewnętrznych. Co ciekawe, sama firma decyzję tę argumentowała m.in. preferencjami graczy. Niemniej skrajnie negatywny odbiór tego ruchu poddaje to pod wątpliwość. Tak czy inaczej, wystarczyły zaledwie 2 godziny, by pod temat podpięła się Bethesda. Pytanie, czy celowo, czy przypadkiem?

Tak czy inaczej, słynne studio wrzuciło do sieci 16-sekundowy klip, przypominający graczom, iż nadchodzący port The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2 dostępny będzie w pełnej wersji fizycznej, a więc z grą umieszczoną na kartridżu. – Na Dziewięciu, świetna robota! Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć – mówi Jauffre, który otrzymał kartę z remasterem TES 4. W obliczu komunikatu Sony można to odebrać jako swoisty pstryczek w nos i próbę przekonania graczy, że nie wszyscy podążają w tym samym, nie do końca oczekiwanym kierunku. Równocześnie może to być też przypadek, bo już dzień wcześniej potwierdzono, iż całe Oblivion Remastered trafi na switchowy kartridż.

GramTV przedstawia:

Warto również przypomnieć, że Microsoft, a więc spółka matka Bethesdy, wcale nie musi być tym lepszym wyborem w konsolowej wojnie. Plotkuje się bowiem, że Project Helix, a więc następca XBOX Series X/S, również nie będzie korzystać z fizycznych wydań gier i w ogóle nie otrzyma napędu optycznego.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/bethesda-clever-bethesda-oblivion-physical-post-sony-discs/

Tagi:

News
Nintendo
Bethesda
Bethesda Softworks
Switch 2
Nintendo Switch 2
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
TES VI
TES 4
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
4
koNraDM4
Gramowicz
Wczoraj 19:53
Ray napisał:

Puste słowa. Jakby zagrozili że nie zamierzają w takim razie wydawać cyfrowych wersji na Playstation to miałoby to jakieś jaja. A tak to ...

Właściwie to już dawno to obiecali ale nie jestem pewien czy ostatecznie się z tego nie wycofali bo założenie było takie, że po Starfield już żadna ich gra nie pojawi się na PS

Ray
Gramowicz
Ostatni czwartek

Puste słowa. Jakby zagrozili że nie zamierzają w takim razie wydawać cyfrowych wersji na Playstation to miałoby to jakieś jaja. A tak to ...

SQNISGOOD
Gramowicz
Ostatni czwartek
GThoro napisał:

Próbują się wypromować na tym, a sami zapewne tez już planują to samo co Sony.

Kto bethesda? A bethesda ma konsole własną, że rezygnuje z fizycznych płyt? 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112