Zaloguj się lub Zarejestruj

The Legend of Zelda z podwójnym uderzeniem? Po Ocarina of Time ma przyjść czas na Twilight Princess

Maciej Petryszyn
2026/06/30 18:00
0
0

Od pewnego czasu wiemy, że Nintendo szykuje dla nas remake słynnej odsłony gry The Legend of Zelda. Czy tylko jednej?

Pojawiły się głosy, że niekoniecznie. Że Japończycy mogą mieć w zanadrzu coś jeszcze.

The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess

Twilight Princess również doczeka się remake’u?

Temat poruszył insider znany jako Nash Weedle. Według niego w fazie rozwoju ma znajdować się jeszcze jeden remake tworzony z myślą o konsoli Nintendo Switch 2. W tym wypadku ma chodzić o The Legend of Zelda: Twilight Princess, wydane pierwotnie w 2006 roku na Wii i GameCube’a, a potem także na Wii U i Nvidia Shield TV. Była to czwarta odsłona cyklu, która przenosiła rozgrywkę w trzeci wymiar, i została ona bardzo dobrze oceniona. Według Weedle'a jej odświeżona wersja NS2 miałaby zostać wzbogacona o kilka nowych elementów, niemniej nie podał on żadnej większej liczby szczegółów.

GramTV przedstawia:

Gdyby doniesienia te okazały się prawdą, Twilight Princess dołączyłoby do The Legend of Zelda: Ocarina of Time. O pracach nad remake’em tej ostatniej gry plotkowano już od wielu miesięcy, ale dopiero na niedawnym Nintendo Direct japoński deweloper oficjalnie potwierdził, iż odświeżone wydanie jednej z najlepiej ocenianych produkcji w historii faktycznie powstaje. Zgodnie z zapowiedziami, ma on odznaczać się oszałamiającą grafiką, zaktualizowanymi projektami i ponadczasową rozgrywką. Co ciekawe, wydarzenia w Twilight Princess mają miejsce ponad sto lat po tym, co miało miejsce w Ocarina of Time.

Dodatkowo jakiś czas temu do sieci wyciekły rzekome informacje na temat kolejnej pełnoprawnej części cyklu The Legend of Zelda, a więc następcy Tears of the Kingdom. Inne plotki mówią natomiast o potencjalnej 2-wymiarowej Zeldzie, działającej na silniku The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. No i jest też film, którego premiera już w maju 2027 roku.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20494-the-legend-of-zelda-twilight-princess-may-get-a-switch-2-version

Tagi:

News
Nintendo
remake
The Legend of Zelda
Zelda
Insider
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Link
leaker
leak
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112