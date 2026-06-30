The Legend of Zelda z podwójnym uderzeniem? Po Ocarina of Time ma przyjść czas na Twilight Princess

Pojawiły się głosy, że niekoniecznie. Że Japończycy mogą mieć w zanadrzu coś jeszcze.

Twilight Princess również doczeka się remake’u?

Temat poruszył insider znany jako Nash Weedle. Według niego w fazie rozwoju ma znajdować się jeszcze jeden remake tworzony z myślą o konsoli Nintendo Switch 2. W tym wypadku ma chodzić o The Legend of Zelda: Twilight Princess, wydane pierwotnie w 2006 roku na Wii i GameCube’a, a potem także na Wii U i Nvidia Shield TV. Była to czwarta odsłona cyklu, która przenosiła rozgrywkę w trzeci wymiar, i została ona bardzo dobrze oceniona. Według Weedle'a jej odświeżona wersja NS2 miałaby zostać wzbogacona o kilka nowych elementów, niemniej nie podał on żadnej większej liczby szczegółów.