Stary lis w nowym futrze - recenzja Star Fox

Star Fox 64, a raczej Lylat Wars (tak brzmiał PAL-owski tytuł) był jedną z pierwszych gier, z którą miałem styczność na Nintendo 64. Jak pewnie większość graczy w tamtej epoce, byłem zachwycony pomysłowością Japończyków nie tylko w odniesieniu do samego software'u, ale również przez wprowadzenie Rumble Paka. Kuriozalnej, z punktu widzenia współczesnego gracza, przystawki do pada z funkcją wibracji. Wracam pamięcią do kolorowych lat 90., ponieważ Nintendo znowu serwuje nam nostalgiczny powrót do przeszłości. Tym razem remake'ując Star Foxa na Switch 2 - i to w pięknym stylu.

Star Fox na Switch 2 to w gruncie rzeczy czwarta (sic!) wersja tej samej gry. Star Fox 64/Lylat Wars doczekał się bowiem remake'u na Nintendo 3DS (Star Fox 64 3D) i reinterpretacji na Wii U (Star Fox Zero). Najnowsza iteracja po raz kolejny opowiada nam doskonale znaną historię kosmicznych pilotów, jednak zdecydowanie nie należy traktować Star Fox jako łatwego skoku na kasę wielbicieli serii.

Powrót do Lylat

Akcja gry toczy się w systemie planetarnym Lylat. Główny bohater, Fox McCloud, jest liderem elitarnego zespołu najemników Star Fox, który zostaje wezwany do obrony galaktyki przed zagrożeniem ze strony Androssa - genialnego, ale szalonego naukowca i byłego mieszkańca planety Corneria. W przeszłości Andross został wygnany z Cornerii po niebezpiecznych eksperymentach naukowych. Jego działania doprowadziły do katastrofy, a za wszystko zapłacił m.in. ojciec Foxa, James McCloud, który zaginął podczas misji przeciwko Androssowi. Fox przejmuje po nim rolę przywódcy drużyny i razem z pilotami - Falco Lombardiem, Peppy Hareem i Slippy Toadem - wyrusza na pokładach statków Arwing, aby powstrzymać inwazję.

Na początku gry drużyna Star Fox otrzymuje zadanie od armii Cornerii: przelecieć przez kolejne sektory Lylat, odeprzeć ataki sił Androssa i dotrzeć do jego bazy na planecie Venom. Dla Foxa jest to nie tylko misja ratowania systemu - to także osobista walka z wrogiem odpowiedzialnym za tragedię jego rodziny. Innymi słowy, młody pilot wraca, by dokończyć dzieło ojca i pokonać szalonego naukowca.

Do a barrel roll!

Jeżeli ostatnie trzy dekady spędziliście pod kamieniem, to musicie wiedzieć, że Star Fox jest przedstawicielem klasycznego gatunku rail shotter, w którym nasz pojazd porusza się w trzech wymiarach, ale trasa wiedzie przeważnie przez swoisty "korytarz" pełen rozmaitych niebezpieczeństw, przeciwników, power-upów do zebrania itp. Poruszając się statkiem powietrznym (ale nie tylko) musimy opanować kilka podstawowych technik, takich jak robienie beczki, która odbija strzały przeciwników, pętli, obsługę systemów uzbrojenia itd. Wszystkiego uczymy się we wstępnym tutorialu, przy czym umiejętne wykorzystanie każdej akcji wymaga sporo treningu, refleksu i wprawy. Star Fox, mimo że to współczesny remake, jest całkiem wymagający na poziomie trudności Normal, co z pewnością spodoba się starym fanom serii.

Głównym daniem Star Fox jest tryb kampanii, na który składa się szereg misji do wykonania z rozgałęzieniami. Oznacza to, że choć sama kampania jest stosunkowo krótka, to potrzeba przynajmniej kilku podejść, by po kolei zaliczać kolejne ścieżki. Scenariusz jest zgodny z oryginałem z N64, przy czym są momenty, w których twórcy dodali nieco świeżych elementów. Nie liczcie jednak na zupełnie nowe misje, walki z bossami i innego typu atrakcje. Szkoda, bo kilka dodatkowych etapów, jakaś alternatywna ścieżka do zaliczenia byłyby ogromnym plusem dla graczy, którzy oryginał znają na pamięć.

Co nowego?

Weteranom i wszystkim tym, którzy poszukują dodatkowych wyzwań po skończeniu kampanii, pozostaje zająć się trybem Challenge, który stawia przed graczem mniej lub bardziej atrakcyjne zadania. Mnie na dłuższą metę one nie wciągnęły, ale wierzę, że da się w tym trybie spędzić długie godziny, walcząc o jak najlepszy wynik.