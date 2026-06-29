Były exclusive PlayStation zmierza na Nintendo Switch 2. To ceniona bijatyka

Gra zadebiutuje na nowej konsoli Nintendo 17 września. Warto zaznaczyć, że produkcja od premiery była dostępna również na komputerach osobistych za pośrednictwem platformy Steam. Teraz po raz pierwszy trafi jednak na kolejną konsolę.

Granblue Fantasy Versus: Rising przestanie być kojarzone wyłącznie z ekosystemem PlayStation. Twórcy oficjalnie potwierdzili, że ceniona bijatyka zmierza na Nintendo Switch 2, kończąc tym samym okres konsolowej wyłączności.

Za tytuł odpowiadają studia Arc System Works oraz Cygames. Granblue Fantasy Versus: Rising ukazało się pod koniec 2023 roku i zostało bardzo dobrze przyjęte przez fanów gatunku. Na Steam do teraz przeważają bardzo pozytywne oceny. Gra może pochwalić się też średnią 81 punktów w serwisie Metacritic, a także nominacjami do nagrody dla najlepszej bijatyki podczas The Game Awards oraz D.I.C.E. Awards.

Choć produkcja wywodzi się z uniwersum RPG Granblue Fantasy, szybko zdobyła uznanie także wśród graczy niezwiązanych z marką. Oferuje rozbudowany system walki, efektowną oprawę oraz stale rozwijane wsparcie. To nie ma być zwykły port. Wersja na Nintendo Switch 2 zadebiutuje równocześnie z dużą aktualizacją 2.60. Ta wprowadzi nową grywalną postać w ramach DLC, dodatkową arenę, nowe elementy systemu walki, poprawki balansu oraz kolejne stroje dla bohaterów.

Wszystko wskazuje więc na to, że Nintendo Switch 2 będzie pierwszą nową platformą, na którą Granblue Fantasy Versus: Rising trafi od czasu swojej premiery. Choć gra jest dostępna na PC, na razie nie pojawiły się natomiast żadne informacje o ewentualnym wydaniu gry na konsolach Xbox.