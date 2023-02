Pokolenie Ikea – polski erotyk na nowym zwiastunie

O filmie Pokolenie Ikea informowaliśmy Was już wcześniej. Konkurent dla 365 dni został zaprezentowany w połowie stycznia. Tym razem twórcy oddali w ręce widzów pełnoprawny zwiastun.

Pokolenie Ikea – zwiastun

Film Pokolenie Ikea bazuje na książce o tym samym tytule, której autorem jest Piotr C. Twórca jest znany z mocnych powieści erotycznych. Produkcja trafi do kin już 3 marca. Wybieracie się?



„Pokolenie Ikea to opowieść o randkowaniu, seksie, ale i miłości. Sceny erotyczne nie są w nim wyłącznie ozdobnikami – twórcy mówią o seksualności i życiu współczesnych młodych dorosłych z odwagą i szczerością. „Pokolenie Ikea” to niezwykle zabawny, pełen emocji i zaskakujący film, który zabierze widzów w podróż przez nieznane, pełne sprzeczności tereny współczesnej młodości” – czytamy w opisie filmu.



Reżyserią filmu Pokolenie Ikea zajmuje się Dawid Gral, dla którego będzie to debiut za kamerą. W rolach głównych zobaczymy Bartosza Gelnera i Michalinę Olszańską, którzy wcielą się w role Piotra i Olgi. W rolach drugoplanowych wystąpią: Majka Jeżowska, Paweł Małaszyński, Jan Aleksandrowicz-Kraśko, Sławomir Mandes, Dagmara Bryzek, Adrianna Izydorczyk, Zuzanna Galewicz, Mateusz Dymidziuk, Marta Bryła, Adi Nowak.