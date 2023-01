Pokolenie Ikea – konkurent dla 365 dni na nowym teaserze

Twórcy zaprezentowali teaser filmu “Pokolenie Ikea” bazującego na książce o tym samym. Autorem prozy jest Piotr C., który słynie z książek erotycznych. Wspomniany film trafi do kin 3 marca 2023 roku.

Pokolenie Ikea – film opowie historię czarującego prawnika

Reżyserią filmu “Pokolenie Ikea” zajmuje się Dawid Gral, dla którego będzie to debiut za kamerą. W rolach głównych zobaczymy Bartosza Gelnera i Michalinę Olszańską, którzy wcielą się role Piotra i Olgi. W rolach drugoplanowych wystąpią: Majka Jeżowska, Paweł Małaszyński, Jan Aleksandrowicz-Kraśko, Sławomir Mandes, Dagmara Bryzek, Adrianna Izydorczyk, Zuzanna Galewicz, Mateusz Dymidziuk, Marta Bryła, Adi Nowak.



„Pierwszy raz o alfabecie kobiet usłyszałem w liceum. Każda litera to imię kobiety. Kolejność i ilość – bez znaczenia” – zaczyna swoją opowieść filmowy Piotr Czarny. Jest pracownikiem kancelarii, który podczas studiów prowadził minimalistyczny tryb życia. Odbija to sobie teraz. Kiedy nie jest w kancelarii, jest na łowach. Jego swój wygląd i styl zapewniają mu powodzenie u kobiet. Jest w stanie poderwać niemal każdą kobietę i wykorzystuje to przy każdej okazji” – czytamy w opisie filmu.