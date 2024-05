Pokerowy styl Balatro, anime i magia w nowej grze RPG. All in Abyss zmierza na Steam

Balatro niewątpliwie zaliczyło niezwykle udany start na Steam. Pokerowy roguelike trafił w gusta użytkowników platformy Valve, dość szybko sprzedając się w liczbie ponad miliona egzemplarzy . Miłośnicy produkcji mogą tymczasem zwrócić uwagę na ciekawy tytuł, który właśnie doczekał się zapowiedzi i w pewien sposób łączy pokerowy styl Balatro, anime, a także magię. Mowa o All in Abbys: Judge the Fake, czyli grze RPG od Acquire Corp. i WSS playground.

All in Abbys: Judge the Fake łączy styl Balatro i anime

Na platformie Steam znajduje się już karta nowej gry All in Abbys: Judge the Fake. Bardzo ciekawe połączenie pokerowego stylu Balatro z anime, magią i mechaniką RPG może zwrócić uwagę szczególnie miłośników karcianek. W grze będziemy bowiem walczyć w odmianie pokera zwanej Texas Hold’em, dążąc do posiadania jak najlepszego układu pięciu kart.

W All in Abbys: Judge the Fake przeniesiemy się do futurystycznego miasta. Asuha, która szuka kolejnych wyzwań, musi stawić czoła rządzącym dzielnicą hazardową czarownicom. Do dyspozycji graczy oddane zostaną różnorodne umiejętności i przedmioty, które pomogą w wygranej. Bohaterka będzie mogła między innymi ograniczyć możliwości przeciwnika czy uzyskać wgląd w jego karty.