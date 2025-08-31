Poker opóźniony w Test Drive Unlimited: Solar Crown. Koniec z SARD, nowe misje detektywistyczne

W świecie Test Drive Unlimited Solar Crown całkiem sporo się dzieje. Twórcy szykują kolejne zmiany, które zadebiutują już wkrótce.

Kolejna aktualizacja do Test Drive Unlimited: Solar Crown pojawi się 10 września i przyniesie kilka istotnych nowości. Twórcy postanowili wprowadzić także jedną zmianę, która wzbudziła poruszenie wśród graczy. Nadciąga nowa aktualizacja do Test Drive Unlimited: Solar Crown Aktualizacja, która pojawi się już 10 września wprowadzi kilka nowości, a jedną z nich będzie dodanie nowej maszyny do wirtualnego kasyna o nazwie Gold Dragon Slot Machine. Gracze będą mogli także wymieniać kasynowe żetony na główną walutę w grze w następującym przeliczniku: 1 żeton = 2 kredyty Solar Coins.

Największe kontrowersje wzbudziło jednak usunięcie systemu antycheatowego SARD, którego działanie na PC budziło mieszane odczucia. Gracze skarżyli się na wadliwe działanie systemu na co KT Racing postanowiło zareagować, ale pozostali fani Test Drive Unlimited: Solar Crown obawia się napływu wielu oszustów.

Niestety, zapowiadany wcześniej multiplayerowy poker trafi dopiero do późniejszej aktualizacji, która zadebiutuje wraz z piątym sezonem, zaplanowanym na październik 2025. W tym trybie gracze będą mogli rywalizować między sobą w Texas Hold’em w kasynie gry. W sieci można już zobaczyć pięć minut wstępnego gameplayu, opublikowanego przez wydawcę gry czyli Nacon. Twórcy z KT Racing rozważają również dodanie możliwości swobodnego siadania w kasynie oraz znalezienie sposobu na udostępnienie graczom z krajów, gdzie kasyno jest zablokowane (obecnie aż w 60 regionach), ekskluzywnego samochodu-nagrody, czyli Mercedesa AMG GT Black Series. W dalszej perspektywie, w Sezonie 6, do gry trafią misje detektywistyczne. To wynik głosowania społeczności, w którym tryb “Detective” pokonał propozycje dostaw paczek, wyzwań fotograficznych i zadań “Adrenaline”. W nowej aktywności gracze będą śledzić wyznaczony samochód, starając się pozostać niezauważonymi. Deweloperzy zapowiadają także kolejne ulepszenia graficzne, które pojawią się w Sezonie 5 i w sieci pojawiły się już pierwsze zrzuty ekrany z wczesnej wersji tych zmian.