Pokemony za darmo. Trzy kinowe filmy do obejrzenia z polskim dubbingiem na YouTube

Pierwszy film jest już dostępny do obejrzenia całkowicie za darmo. Oferta jest jednak ograniczona.

Pierwszy film Pokémon trafił już na nasz kanał YouTube 4 lipca o godzinie 12:00 czasu PT. To początek naszej letniej zabawy z Pokemon Movie Summer Watch Party, gdzie fani mogą wspólnie przeżywać te klasyki.

Anime Expo 2025 przyniosło mnóstwo ekscytujących zapowiedzi dla fanów japońskiej animacji, żeby tylko wspomnieć o Cyberpunk: Edgerunners 2, ale to również świetny moment dla miłośników Pokemonów. Oficjalny kanał Pokemon na platformie X ogłosił, że trzy pierwsze i najbardziej kultowe filmy z uniwersum „kieszonkowych stworków” będą dostępne za darmo na YouTube. Jest jednak pewien haczyk – będą tam obecne tylko przez ograniczony czas.

W ramach wydarzenia widzowie mogą obejrzeć:

Pokemon: Film pierwszy

Pokemon 2: Uwierz w swoją siłę

Pokemon 3: Zaklęcie Unown

Pierwszy film jest już dostępny na oficjalnym kanale Pokemon na YouTube. Produkcja oferuje kilka wersji językowych, w tym również polski dubbing. Co do kolejnych, firma nie potwierdziła jeszcze konkretnych dat premier. Możliwe jednak, że zostaną one udostępnione w kolejne piątki lub w pierwsze piątki sierpnia i września. Taki układ oznaczałby, że Pokemon 2 zadebiutuje 1 sierpnia, a Pokemon 3 dopiero 5 września.