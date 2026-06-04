Hades 2 otrzymało nową aktualizację. Twórcy dodali funkcję, o którą gracze prosili od początku

Choć największa tegoroczna aktualizacja Hades 2 zadebiutowała w kwietniu, twórcy nie zwalniają tempa. Studio Supergiant Games opublikowało kolejny hotfix, który poza standardowymi poprawkami wprowadza również kilka nowych elementów usprawniających rozgrywkę.

Hades 2 – Mystery Seeds przestają być aż taką zagadką

Jedną z najciekawszych nowości jest zmiana związana z Mystery Seeds. Od startu wczesnego dostępu gracze zwracali uwagę na brak informacji dotyczących sposobu zdobywania tych nasion. Teraz w ekwipunku pojawi się specjalna wskazówka informująca, gdzie można je znaleźć. To niewielka zmiana, ale dla wielu osób znacząco ułatwi planowanie rozwoju ogrodu i zdobywanie konkretnych zasobów. Dotychczas podczas wykopywania przedmiotów często trudno było przewidzieć, czy trafimy właśnie na Mystery Seeds, czy na inne materiały, takie jak Nightshade.

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