Hades 2 otrzymało nową aktualizację. Twórcy dodali funkcję, o którą gracze prosili od początku

Niewielki hotfix przynosi nie tylko poprawki błędów, ale także długo wyczekiwaną zmianę dotyczącą Mystery Seeds.
Choć największa tegoroczna aktualizacja Hades 2 zadebiutowała w kwietniu, twórcy nie zwalniają tempa. Studio Supergiant Games opublikowało kolejny hotfix, który poza standardowymi poprawkami wprowadza również kilka nowych elementów usprawniających rozgrywkę.
Hades 2 – Mystery Seeds przestają być aż taką zagadką
Jedną z najciekawszych nowości jest zmiana związana z Mystery Seeds. Od startu wczesnego dostępu gracze zwracali uwagę na brak informacji dotyczących sposobu zdobywania tych nasion. Teraz w ekwipunku pojawi się specjalna wskazówka informująca, gdzie można je znaleźć. To niewielka zmiana, ale dla wielu osób znacząco ułatwi planowanie rozwoju ogrodu i zdobywanie konkretnych zasobów. Dotychczas podczas wykopywania przedmiotów często trudno było przewidzieć, czy trafimy właśnie na Mystery Seeds, czy na inne materiały, takie jak Nightshade.
Aktualizacja zawiera również nową animację śmierci dla Hellifisha oraz szereg poprawek wizualnych i technicznych. Deweloperzy usunęli między innymi problem z znikającymi barierami podczas jednej z trudniejszych walk z bossami, co mogło niepotrzebnie komplikować starcia.
GramTV przedstawia:
Poprawiono także błędy związane z przeciwnikami otrzymującymi niezamierzone wzmocnienia. W przypadku roguelike’a, gdzie pojedynczy błąd może przekreślić kilkadziesiąt minut postępów, tego typu poprawki mają duże znaczenie dla komfortu rozgrywki.
Hades 2 jest dostępny na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
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