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Hades 2 otrzymało nową aktualizację. Twórcy dodali funkcję, o którą gracze prosili od początku

Mikołaj Berlik
2026/06/04 20:00
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Niewielki hotfix przynosi nie tylko poprawki błędów, ale także długo wyczekiwaną zmianę dotyczącą Mystery Seeds.

Choć największa tegoroczna aktualizacja Hades 2 zadebiutowała w kwietniu, twórcy nie zwalniają tempa. Studio Supergiant Games opublikowało kolejny hotfix, który poza standardowymi poprawkami wprowadza również kilka nowych elementów usprawniających rozgrywkę.

Hades 2
Hades 2

Hades 2 – Mystery Seeds przestają być aż taką zagadką

Jedną z najciekawszych nowości jest zmiana związana z Mystery Seeds. Od startu wczesnego dostępu gracze zwracali uwagę na brak informacji dotyczących sposobu zdobywania tych nasion. Teraz w ekwipunku pojawi się specjalna wskazówka informująca, gdzie można je znaleźć. To niewielka zmiana, ale dla wielu osób znacząco ułatwi planowanie rozwoju ogrodu i zdobywanie konkretnych zasobów. Dotychczas podczas wykopywania przedmiotów często trudno było przewidzieć, czy trafimy właśnie na Mystery Seeds, czy na inne materiały, takie jak Nightshade.

Wczytywanie ramki mediów.

Wcześniej wydaliśmy Hotfix 3 z różnymi dodatkowymi poprawkami do naszego niedawnego Patcha po premierze Hades II! Pełne notatki patcha: store.steampowered.com/news/app/11453 Te poprawki pojawią się również w wersjach konsolowych. Dziękujemy za granie i do zobaczenia na Rozdrożu!

Aktualizacja zawiera również nową animację śmierci dla Hellifisha oraz szereg poprawek wizualnych i technicznych. Deweloperzy usunęli między innymi problem z znikającymi barierami podczas jednej z trudniejszych walk z bossami, co mogło niepotrzebnie komplikować starcia.

GramTV przedstawia:

Poprawiono także błędy związane z przeciwnikami otrzymującymi niezamierzone wzmocnienia. W przypadku roguelike’a, gdzie pojedynczy błąd może przekreślić kilkadziesiąt minut postępów, tego typu poprawki mają duże znaczenie dla komfortu rozgrywki.

Hades 2 jest dostępny na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/hades/surprisingly-big-hades-2-update-adds-a-feature-weve-wanted-since-the-very-beginning-of-steam-early-access/

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Xbox Series S
Hades
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Hades 2
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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