Nowe Pokemony Winds and Waves pojawią się później niż zakładano, ale powinniśmy je zobaczyć jeszcze w sierpniu 2026

Według wcześniejszych przecieków gra miała zadebiutować pod koniec 2026 roku. Najnowsze informacje sugerują jednak, że Game Freak planuje premierę dopiero w 2027 roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Jednocześnie istnieje szansa, że pierwsze większe materiały z gry pojawią się już w sierpniu 2026 roku. Nie są to jednak oficjalne informacje, a jedynie przecieki.

Ogłoszenie Pokemon Winds and Waves w ubiegłym miesiącu oficjalnie zapoczątkowało 10 generację serii Pokemon. Choć zapowiedź nowej odsłony wzbudziła ogromne emocje, wygląda na to, że na premierę gracze będą musieli poczekać dłużej, niż początkowo zakładano. Nie oznacza to jednak, że fani zostaną z niczym.

Pokemon Winds and Waves zabierze graczy na archipelag inspirowany Azją Południowo-Wschodnią. Wśród potwierdzonych elementów znajdują się nowe startery: Pombon, Gecqua i Browt, nowe warianty Pikachu: Windychu i Wavychu, otwarty świat, poruszanie się na hoverboardzie, eksploracja podwodna, powracające Pokemony oraz ekskluzywność dla Nintendo Switch 2.

Ciekawym kontekstem dla nowych Pokemonów jest inna produkcja Game Freak, Beast of Reincarnation, która zadebiutuje jeszcze w tym roku. Gra wyróżnia się znacznie bardziej realistyczną oprawą graficzną niż dotychczasowe projekty studia. Może to sugerować, że doświadczenie zdobyte przy jej tworzeniu wpłynie na rozwój Winds and Waves, zwłaszcza w kontekście bardziej szczegółowych środowisk i ulepszonej grafiki. Choć oba tytuły znacząco się różnią, możliwe, że nowe Pokemony skorzystają z technologicznych postępów studia. Już teraz zwiastuny wskazują na dopracowane efekty wody i bardziej zaawansowaną fizykę otoczenia.

Game Freak przez lata wypracowało charakterystyczny styl, jednak Beast of Reincarnation może zwiastować nowy etap dla studia, bardziej ambitny technologicznie i wizualnie. Co ciekawe, gra nie została jak dotąd zapowiedziana na Switcha 2. Ma trafić na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S (w tym w dniu premiery do Game Passa). To zaskakujący ruch, biorąc pod uwagę długoletnią współpracę studia z Nintendo.

Na razie nie wiadomo, kiedy pojawią się kolejne szczegóły dotyczące Pokemon Winds and Waves. Jedną z największych niewiadomych pozostają legendarne Pokemony z okładek, które najpewniej zostaną ujawnione w kolejnych materiałach. Choć premiera została prawdopodobnie przesunięta na 2027 rok, nadchodzące miesiące, zwłaszcza sierpień 2026, mogą przynieść pierwsze konkretne informacje i nowe materiały z gry.