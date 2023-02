Pokemon Scarlet i Violet otrzymają DLC

The Pokemon Company zapowiedziało DLC, które zmierza do Pokemon Scarlet i Pokemon Violet. Rozszerzenie zatytułowane The Hidden Treasure of Area Zero będzie składać się z dwóch części. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Pokemon Scarlet, Pokemon Violet - The Hidden Treasure of Area

Twórcy poinformowali, że pierwsze rozszerzenie trafi do gry jesienią. Dodatek o nazwie The Teal Mask przeniesie graczy do nowego obszaru – Kitakami. Poznamy również kolejnego legendarnego Pokemona – Ogrepon.



Druga część – The Indigo Disk – będzie rozgrywać się w Blueberry Academy i również wprowadzi do gry nowego legendarnego stworka – Tarapigos. Warto zaznaczyć, że odkrycie tajemnicy, która stoi za sprawą pojawienia się Pokemonów będzie ściśle powiązana z fabułą.



Na koniec przypomnijmy, że Pokemon Scarlet i Violet dostępne jest wyłącznie na konsolach Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: I tak się sprzeda – recenzja Pokemon Scarlet i Pokemon Violet.