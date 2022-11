I tak się sprzeda - recenzja Pokemon Scarlet i Pokemon Violet

Niedawno Nintendo ogłosiło, że Pokémon Scarlet i Pokémon Violet przez trzy dni od premiery sprzedały się w nakładzie 10 milionów egzemplarzy. DZIESIĘCIU MILIONÓW. Ogromne zainteresowanie nowymi Pokemonami nie powinno nikogo dziwić, ale boli fakt, że zostały one zrobione bez szacunku do odbiorcy . Postawmy sprawę jasno: Pokemon Scarlet/Violet to pod wieloma względami najlepsze, co wydarzyło się w tej serii od lat, a jednocześnie najgorsze, najbrzydsze i najbardziej nieczyste zagranie, z jakim miałem do czynienia ze strony Game Freak/Nintendo.

Takie ścieżki są trzy i odnoszą się do: klasycznego zdobywania odznak, polowania na “tytanowe” pokemony i użeranie się z kolejnym w historii serii gangiem nieudaczników. Gra jest zaprojektowana tak, że niby mamy swobodę działania, ale nie na zasadzie zbierania porozrzucanych klocków i budowania z nich konstrukcji według własnego upodobania . Klocki te są rozrzucone w zaplanowanej kolejności. I choć z początku możemy tego nie zauważyć, to z czasem wszystko staje się jasne.

W grze wcielamy się w postać młodego ucznia/uczennicy (jest bogaty kreator postaci) lokalnej akademii, w której wszystko kręci się oczywiście wokół kieszonkowych potworów. Po nudnawym wprowadzeniu dowiadujemy się, że świat stoi przed nami otworem i ruszamy, oględnie mówiąc, na poszukiwanie przygód. To, czym się będziemy zajmować, zależy od nas, gdyż teoretycznie możemy spędzać długie godziny na aktywnościach, których gra wcale na nas nie wymusza. I tutaj kłania się otwarty świat - niepozszywany z kilku większych stref, ale prawdziwie otwarty. Co nie znaczy, że gościnny.

Pokemon Scarlet/Violet to pierwsze gry z dziewiątej generacji, które przenoszą nas do regionu Paldea. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, nowe Pokemony wprowadzają rewolucję w postaci prawdziwie otwartego świata. Pierwsze mniejsze i większe przymiarki do takiej zmiany mieliśmy już w Sword/Shield i Arceus, jednak dopiero teraz możemy mówić o prawdziwej swobodzie w podróżowaniu po świecie i podejmowaniu kolejnych wyzwań. Chociaż nie do końca, ale o tym za chwilę.

Wyzywanie na pojedynek kolejnych liderów i zbieranie odznak nie ma narzuconej kolejności jak w klasycznych Pokemonach – idziemy do pierwszego miasta, bijemy najsłabszego lidera, idziemy dalej, walczymy z silniejszym itd. W Scarlet/Violet możemy od razu rzucić się z motyką na słońce, a po kilkunastu godzinach odwiedzić najsłabszego przeciwnika, który w przeciwieństwie do gracza nie trenuje swoich pokemonów i trzyma się na ustalonym poziomie.

Swobodę działania zabija fakt, że trzymając się jednej ścieżki, prędzej czy później trzeba będzie przeskoczyć na drugą lub trzecią. Nie możemy więc grać w pełni po swojemu, gdyż przeplatanie wątków i zaliczanie konkretnych wyzwań jest wymagane do dalszego progresu. Nie jest to może szczególnie uciążliwe, jeśli zamierzamy spędzić w świecie Pokemon Scarlet/Violet dziesiątki lub setki godzin na rozmaitych aktywnościach (nie tylko tych fabularnych). Ale nie ulega wątpliwości, że dało się to zrobić lepiej, by w pełni wykorzystać potencjał pokemonowej piaskownicy z otwartym światem.

Szczególnie, że ludzie z Game Freak zrobili dużo dobrego, by gracz cieszył się samym przemierzaniem otwartych przestrzeni w poszukiwaniu kolejnej przygody. Czy to pieszo, czy na grzbiecie/siedzeniu motopokemona. W Scarlet/Violet powróciła możliwość wypuszczania jednego z pokemonów na wolność, dzięki czemu może on automatycznie atakować słabszych przeciwników krążących po okolicy i zbierać doświadczenie. Odpada więc konieczność podejmowania dziesiątek/setek walk z płotkami, byle tylko wbić kolejny poziom. Pokemon puszczony samopas zbiera też przedmioty, więc jest naprawdę pomocny.

Z drugiej strony nie ma opcji, by łapać dzikie pokemony poza walką. A szkoda, bo każde wejście na “arenę” oznacza mnóstwo straconego czasu. Nie tyle przez same pojedynki, co przez długie i niemożliwe do pominięcia animacje ataków. Ogólnie rzecz biorąc Pokemon Scarlet/Violet cierpi z powodu ślamazarności, rozwlekłych dialogów i niepotrzebnie wydłużanych scen. Do tego dochodzą prostackie minigierki i wyzwania zręcznościowe, które wyglądają jak wyciągnięte z gry dla dzieci stawiających pierwsze kroki w świecie elektronicznej rozrywki. Zresztą same walki też bywają zadziwiająco łatwe (nie tylko przez wcześniejszy grind) i trzeba mocno się naszukać poza ścieżkami fabularnymi, by znaleźć prawdziwe wyzwanie.