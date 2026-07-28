Nioh 3 dostanie pierwsze DLC. Hell Rising zabierze graczy do piekielnego Edo

Oto więc nadchodzi Hell Rising. Co nas czeka w związku z rzeczonym rozszerzeniem?

Piekło powstaje w Nioh 3

W ramach Nioh 3 – Hell Rising czekać nas będzie podróż w czasie. Takechiyo ponownie trafia do Edo, ale tym razem w przeszłości. To znaczy, do roku 1651, w którym era pokoju dobiegła końca. Do władzy ponownie doszedł Tygiel, a my spróbujemy wszystko naprawić. Pomogą nam w tym m.in. nowe zestawy broni, łączące ofensywne możliwości krótkiej włóczni z defensywnymi właściwościami tarczy. Warto jednak dobrze się wyposażyć, bo na naszej drodze staną niespotykani wcześniej oponenci, jak jednooki szablista Yagyu Jubei. Mało wam wyzwań? Tutaj w sukurs przychodzi nowy poziom trudności w Nioh 3, Droga Oświeconego, który odblokujemy po ukończeniu Drogi Szoguna.