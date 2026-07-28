Nioh 3 dostanie pierwsze DLC. Hell Rising zabierze graczy do piekielnego Edo

Od premiery Nioh 3 nie minęło jeszcze nawet pół roku. Tymczasem oficjalnie zapowiedziano pierwsze DLC.
Oto więc nadchodzi Hell Rising. Co nas czeka w związku z rzeczonym rozszerzeniem?
Piekło powstaje w Nioh 3
W ramach Nioh 3 – Hell Rising czekać nas będzie podróż w czasie. Takechiyo ponownie trafia do Edo, ale tym razem w przeszłości. To znaczy, do roku 1651, w którym era pokoju dobiegła końca. Do władzy ponownie doszedł Tygiel, a my spróbujemy wszystko naprawić. Pomogą nam w tym m.in. nowe zestawy broni, łączące ofensywne możliwości krótkiej włóczni z defensywnymi właściwościami tarczy. Warto jednak dobrze się wyposażyć, bo na naszej drodze staną niespotykani wcześniej oponenci, jak jednooki szablista Yagyu Jubei. Mało wam wyzwań? Tutaj w sukurs przychodzi nowy poziom trudności w Nioh 3, Droga Oświeconego, który odblokujemy po ukończeniu Drogi Szoguna.
W oficjalnym opisie dodatku możemy wyczytać:
Nasz główny bohater i mianowany szogun, Takechiyo, podróżuje w czasie i zostaje doprowadzony do Edo w przyszłości przez nieznanego yokai, którego spotkał w swoich snach. Tam, po śmierci przyszłego Takechiyo, era pokoju dobiegła końca, a Edo zostało ponownie przejęte przez Tygiel. Przy współpracy jednookiego szablisty, Yagyu Jubei, oraz hiszpańskiego wysłannika, Rodrigo, Takechiyo stawia czoła kolejnemu spiskowi krążącemu wokół Kamieni Dusz oraz wrogowi żywiącemu głęboką urazę do szogunatu.
GramTV przedstawia:
Dodatek Nioh 3 – Hell Rising trafi na rynek 19 sierpnia, ukazując się zarówno na komputerach osobistych, jak i na PlayStation 5. Będzie to pierwsze z dwóch planowanych DLC – drugie, którego termin premiery pozostaje nieznany, nazywać się będzie Bloody Insurrection. Oba rozszerzenia wchodzą w skład Przepustki Sezonowej.
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