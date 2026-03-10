Nintendo nie chce, by eShop stał się śmietnikiem

Jedną z większych wad Steama jest to, jak bardzo platforma ta jest zaśmiecona wątpliwej jakości produkcjami. Przez to o znalezienie perełek jest czasami trudno.

Nic więc dziwnego, że niektórzy nie chcą iść tą samą droga, co Valve. Na przykład takie Nintendo.

Nie każdy może dostać się do Nintendo eShop

Okazuje się, że japoński gigant bardzo rygorystycznie podchodzi o kwestii pozycji, które mają znaleźć się w Nintendo eShop. Firma miała wyciągnąć wnioski po latach funkcjonowania Nintendo Switch, w których trakcie w sklepie pojawiały się też gry nie do końca spełniające wysokie standardy. W przypadku Nintendo Switch 2 ma być inaczej i wpływa to również na działalność bynajmniej nie anonimowych deweloperów. Opowiedział o tym Dave Oshry, szef studia New Blood Interactive, który udzielił wywiadu serwisowi RPG Site. Tematem była powstająca właśnie aktualizacja gry Dusk na NS2.