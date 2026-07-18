Half-Life 2: Episode Three wraca w fanowskiej formie. Projekt jest blisko ukończenia

Cóż, oficjalnie w takiej formie, jaka miała być pierwotnie, prawie na pewno nie. Ale od czego są fani.
Fanowskie Half-Life 2: Episode Three blisko ukończenia
Społeczność moderska od wielu lat próbuje prezentować swoje pomysły na to, jak Half-Life 2: Episode Three mogło wyglądać. Jest to o tyle “łatwe”, że Marc Laidlaw, główny scenarzysta HL, w 2017, a więc rok po opuszczeniu Valve, opublikował Epistle 3. Był to, przynajmniej na gruncie prawnym, fanfic opowiadający o losach Gertie’ego Fremonta. W praktyce jednak mieliśmy do czynienia ze zbiorem pomysłów na to, do czego cliffhanger, którym kończy się Half-Life 2: Episode Two, mógł doprowadzić. Od tego czasu powstawały m.in. Project Borealis, Boreal-Alyph czy też Interlude. Pora na kolejną tego typu pozycję.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!