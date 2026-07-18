Half-Life 2: Episode Three wraca w fanowskiej formie. Projekt jest blisko ukończenia

Mowa tutaj o All Good Things, za którym stoi Jim Partridge. Twórca ten swoją pracę zapowiedział jeszcze na początku tego roku, przyznając, że jego siłą będzie to, iż… pracuje nad wszystkim sam. – Możesz mieć wszystkich grafików koncepcyjnych, twórców modeli, kompozytorów i scenarzystów, jakich tylko chcesz, ale ostatecznie twój projekt potrzebuje u u podstaw grywalnych, dających frajdę poziomów. Myślę, że to był ostateczny powód, dla którego zdecydowałem się dorzucić swoje trzy grosze do tematu Epistle 3. Wiem, że potrafię wypluć zestaw 12 lub więcej poziomów, które dają frajdę z gry i WRAŻENIEM przypominają Episode 2. A to, moim zdaniem, jest dokładnie to, czego ludzie chcą – pisał Partridge.

Dziś All Good Things, działające podobnie jak Half-Life 2 na pierwszej wersji silnika Source, jest bliskie ukończenia. Nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, że skala tego projektu bynajmniej nie zbliża się do pełnoprawnej gry, ale też trzeba zauważyć, że Epistle 3 nie było pełnoprawnym scenariuszem. – Prace stabilnie posuwały się naprzód w kierunku pierwszej wersji roboczej kampanii i teraz dzieli mnie zaledwie mapa i pół od posiadania w pełni grywalnego doświadczenia od początku do końca, które będzie można przetestować na śmierć – przyznał Partridge. Ambitny twórca celuje w premierę jeszcze pod koniec 2026 roku.