Do czterech razy sztuka - recenzja Xenoblade Chronicles: Definitive Edition [Switch 2]

Wydane w 2010 roku na Wii Xenoblade Chronicles zostało później przeniesione na małe ekrany Nintendo 3DS, a na dziesiątą rocznicę doczekało się "definitywnej edycji" na pierwszego Switcha. W recenzji tamtej wersji pisałem , że jeżeli nie graliście w Xenoblade Chronicles, a ciągnie was do japońskich gier fabularnych, zakup Definitive Edition jest obowiązkowy. Technicznie jest niemal wzorowo – nowa grafika nie przykryła wszystkich niedociągnięć, ale pod względem audiowizualnym to pierwsza liga remasterów. To samo tyczy się mniejszych i większych poprawek, które umilają życie współczesnemu odbiorcy. Na taką definitywną edycję warto było czekać.

Sześć lat później znowu musiałem zasiąść do Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, ale tym razem z dopiskiem Switch 2 Edition. Bez owijania w bawełnę - nie był to dla mnie przykry recenzencki obowiązek, ale prawdziwa przyjemność z obcowania z jednym z moich ulubionych jRPG-ów w najlepszej formie. Przygody Shulka, Reyna, Fiory i reszty ekipy są nie tylko ładniejsze i płynniejsze (czego można się było spodziewać po remasterze na mocniejszym sprzęcie), ale sensownie rozbudowane o elementy, które pozytywnie wpływają na rozrywkę.

Po staremu, ale ładniej

Trzonem "nowej" gry jest Definitive Edition z pierwszego Switcha, która poza grafiką w wysokiej rozdzielczości wprowadziła szereg usprawnień i nowych mechanizmów, takich jak Expert Mode (narzędzie służące do zarządzania punktami doświadczenia), widoczny pasek HP, poprawioną mapę/nawigację, czytelniejsze menu itp. Do tego dochodził nowy dodatek fabularny (epilog) Future Connected. Wszystko to powróciło w najnowszej wersji Xenoblade Chronicles, które dorzuciło do pieca jeszcze więcej. Na pierwszy ogień idzie oczywiście oprawa wizualna. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Switch 2 Edition w trybie stacjonarnym działa w standardzie 4K/60FPS. W trybie przenośnym udaje się utrzymać 60 klatek animacji na sekundę (choć nie zawsze) przy rozdzielczości 1080p. Wizualnie nie ma tu jakiejś rewolucyjnej zmiany w porównaniu do poprzedniej Definitive Edition, ale tekstury w 4K naciągnięte na leciwe modele cieszą oko. Jest ostrzej, wyraźniej i na szczęście nie tak sztucznie, jak to zrobiono w niedawno wydanym na Switch 2 Xenoblade Chronicles X.

Na plus zaliczam wygląd scenek przerywnikowych, które prezentują się zacnie w wyższej rozdzielczości i z płynniejszą niż wcześniej animacją. Sporą zaletą są też krótsze czasy ładowania. Graczom pamiętającym oryginalne Xenoblade Chronicles z pewnością spodoba się również pełne udźwiękowienie scenek Heart-to-Heart (oryginalni aktorzy nagrali ścieżki po japońsku i angielsku), co stanowi bardzo sympatyczne uzupełnienie i ukłon w stronę fanów.

Jazda!

Ale Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Switch 2 Edition to nie tylko mniejsze i większe usprawnienia i unowocześnienia wprowadzone do sześcioletniej edycji szestastoletniej gry. Choć twórcy spokojnie mogliby poprzestać na ulepszeniu grafiki i kilku kosmetycznych zmianach (taki tytuł i tak się sprzeda), Switch 2 Edition wprowadza do gry zupełnie nowy mechanizm znacząco wpływający na rozgrywkę zarówno w podstawce jak i w dodatki Future Connected. Mowa o Ether Jet – nowym pojeździe, którego nie powstydziłby się Anakin Skywalker mknący przez pustynię w poszukiwaniu swojej matki w Ataku Klonów.