Pokémon Legends: Z-A rozwija Mega Ewolucje. Game Freak prezentuje Mega Zeraorę

Game Freak zaprezentowało nowy zwiastun dodatku Mega Dimension do Pokémon Legends: Z-A. Tym razem twórcy skupili się na jednej z nowych Mega Ewolucji, która trafi do gry 10 grudnia – Mega Zeraorze. Krótki materiał sugeruje, że jej zdobycie będzie wyzwaniem i wymaga odkrycia specjalnych warunków podczas eksploracji DLC.

Pokémon Legends: Z-A – kim jest Mega Zeraora?

W opisie trailera podkreślono, że odblokowanie Mega Zeraory „będzie trochę trudne”, co sugeruje zadania ukryte w nowej lokacji. Oficjalny opis ujawnia, że Pokémon przechowuje energię odpowiadającą „dziesięciu piorunom”, a niebieskie, świecące wypustki na czole, klatce piersiowej i dłoniach gromadzą ładunki pozwalające na ataki eliminujące wielu przeciwników naraz. To jedna z najbardziej agresywnych Mega Ewolucji zapowiedzianych do tej pory.