Pokémon Legends: Z-A rozwija Mega Ewolucje. Game Freak prezentuje Mega Zeraorę

Mikołaj Berlik
2025/11/20 15:00
Game Freak ujawnia Mega Zeraorę, jedną z najpotężniejszych Mega Ewolucji w DLC Mega Dimension.

Game Freak zaprezentowało nowy zwiastun dodatku Mega Dimension do Pokémon Legends: Z-A. Tym razem twórcy skupili się na jednej z nowych Mega Ewolucji, która trafi do gry 10 grudnia – Mega Zeraorze. Krótki materiał sugeruje, że jej zdobycie będzie wyzwaniem i wymaga odkrycia specjalnych warunków podczas eksploracji DLC.

Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A – kim jest Mega Zeraora?

W opisie trailera podkreślono, że odblokowanie Mega Zeraory „będzie trochę trudne”, co sugeruje zadania ukryte w nowej lokacji. Oficjalny opis ujawnia, że Pokémon przechowuje energię odpowiadającą „dziesięciu piorunom”, a niebieskie, świecące wypustki na czole, klatce piersiowej i dłoniach gromadzą ładunki pozwalające na ataki eliminujące wielu przeciwników naraz. To jedna z najbardziej agresywnych Mega Ewolucji zapowiedzianych do tej pory.

Energia elektryczna zgromadzona w jego ciele odpowiada mocy 10 błyskawic. Wyrostki na czole, klatce piersiowej, plecach i grzbietach dłoni są miejscami, w których energia elektryczna jest szczególnie skoncentrowana. Wyrostki te emitują stale bladoniebieskie światło. Jeśli Zeraora zgromadzi dużo energii, a następnie wyzwoli ataki, będą one miały wystarczającą moc, aby pokonać jednocześnie wielu przeciwników znajdujących się w pobliżu.

DLC Mega Dimension zostało wycenione na 29,99 dolarów i zaoferuje treści po ukończeniu kampanii. Gracze ponownie ruszą do Lumoise City, w którym pojawiają się zaburzenia przestrzeni prowadzące do Hyperspace – alternatywnego miasta z silniejszymi Pokémonami. W fabule pojawi się Hoopa oraz tajemnicza dziewczyna, a do obsady dołączy Korrina, fanka Mega Ewolucji, posiadająca m.in. Mega Chimecho i Mega Baxcalibura.

Pokémon Legends: Z-A ukazało się na Switcha i Switcha 2 miesiąc temu i stało się największą fizyczną premierą w USA od czasów Tears of the Kingdom. Gra stawia na eksplorację oraz łapanie Pokémonów, ale wciąż oferuje liczne wyzwania, w tym Rogue Mega Ewolucje obecne w kampanii. Dodatek ma rozszerzyć ten element o nowe, jeszcze trudniejsze starcia.

Źródło:https://gamingbolt.com/pokemon-legends-z-a-mega-dimension-gets-new-trailer-introducing-mega-zeraora

News
The Pokemon Company
The Pokémon Company
Nintendo Switch 2
Nintendo
zwiastun
Pokemon Legends: Z-A
pokemony
Pokemon
