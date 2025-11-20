Pokémon Legends: Z-A rozwija Mega Ewolucje. Game Freak prezentuje Mega Zeraorę

Game Freak ujawnia Mega Zeraorę, jedną z najpotężniejszych Mega Ewolucji w DLC Mega Dimension.
Game Freak zaprezentowało nowy zwiastun dodatku Mega Dimension do Pokémon Legends: Z-A. Tym razem twórcy skupili się na jednej z nowych Mega Ewolucji, która trafi do gry 10 grudnia – Mega Zeraorze. Krótki materiał sugeruje, że jej zdobycie będzie wyzwaniem i wymaga odkrycia specjalnych warunków podczas eksploracji DLC.
Pokémon Legends: Z-A – kim jest Mega Zeraora?
W opisie trailera podkreślono, że odblokowanie Mega Zeraory „będzie trochę trudne”, co sugeruje zadania ukryte w nowej lokacji. Oficjalny opis ujawnia, że Pokémon przechowuje energię odpowiadającą „dziesięciu piorunom”, a niebieskie, świecące wypustki na czole, klatce piersiowej i dłoniach gromadzą ładunki pozwalające na ataki eliminujące wielu przeciwników naraz. To jedna z najbardziej agresywnych Mega Ewolucji zapowiedzianych do tej pory.
Energia elektryczna zgromadzona w jego ciele odpowiada mocy 10 błyskawic. Wyrostki na czole, klatce piersiowej, plecach i grzbietach dłoni są miejscami, w których energia elektryczna jest szczególnie skoncentrowana. Wyrostki te emitują stale bladoniebieskie światło. Jeśli Zeraora zgromadzi dużo energii, a następnie wyzwoli ataki, będą one miały wystarczającą moc, aby pokonać jednocześnie wielu przeciwników znajdujących się w pobliżu.
DLC Mega Dimension zostało wycenione na 29,99 dolarów i zaoferuje treści po ukończeniu kampanii. Gracze ponownie ruszą do Lumoise City, w którym pojawiają się zaburzenia przestrzeni prowadzące do Hyperspace – alternatywnego miasta z silniejszymi Pokémonami. W fabule pojawi się Hoopa oraz tajemnicza dziewczyna, a do obsady dołączy Korrina, fanka Mega Ewolucji, posiadająca m.in. Mega Chimecho i Mega Baxcalibura.
