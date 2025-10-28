Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto największy fizyczny debiut od Tears of the Kingdom. Nowe pokemony z niesamowitymi statystykami

Mikołaj Berlik
2025/10/28 12:45
Gra sprzedała się w milionach kopii w pierwszym tygodniu i zanotowała imponujący wynik.

Pokémon Legends: Z-A zaliczyło znakomity start sprzedażowy w Stanach Zjednoczonych — Circana (Mat Piscatella) wskazuje, że pod względem jednostek i przychodów z fizycznych wydań to najsilniejszy launch w regionie od premiery The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom z maja 2023. Informacja ta pojawiła się wraz z danymi o sprzedaży, które pokazują, jak potężna nadal jest marka Pokémon na amerykańskim rynku detalicznym.

Pokemon Legends: Z-A – sprzedaż i wpływ na rynek?

W oficjalnych komunikatach podano, że Z-A sprzedało ponad 5,8 miliona egzemplarzy w pierwszym tygodniu, a około połowy tych sprzedanych kopii pochodzi z edycji na nową konsolę Switch 2 — mimo że amerykańskie statystyki sprzedaży fizycznej (o których mówił Piscatella) nie obejmują części bundli powiązanych z konsolą. To w dużej mierze tłumaczy, dlaczego wynik w USA wygląda tak imponująco, choć jednocześnie w innych regionach (np. w Europie) debiut był mniej spektakularny.

Wynik Z-A pokazuje także pewne zmiany w zachowaniach graczy i rynku — pomimo rosnącej cyfryzacji sprzedaży, fizyczne wydania wciąż potrafią wygenerować znaczące przychody przy odpowiednio silnej marce i promocyjnych bundle’ach. Raporty branżowe i komentarze analityków zaznaczają, że choć Z-A niekoniecznie przebiło debiut Legends: Arceus pod względem globalnych wolumenów, to wynik w USA jest istotnym sygnałem siły retailu dla niektórych tytułów.

Przypomnijmy, że Pokémon Legends: Z-A jest dostępne na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/pokemon-legends-z-a-was-the-biggest-physical-game-launch-in-the-us-since-tears-of-the-kingdom

News
Nintendo
wyniki sprzedaży
Nintendo Switch
Pokemon
pokemony
wyniki
Game Freak
Nintendo Switch 2
Pokemon Legends: Z-A
