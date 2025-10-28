Oto największy fizyczny debiut od Tears of the Kingdom. Nowe pokemony z niesamowitymi statystykami

Pokémon Legends: Z-A zaliczyło znakomity start sprzedażowy w Stanach Zjednoczonych — Circana (Mat Piscatella) wskazuje, że pod względem jednostek i przychodów z fizycznych wydań to najsilniejszy launch w regionie od premiery The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom z maja 2023. Informacja ta pojawiła się wraz z danymi o sprzedaży, które pokazują, jak potężna nadal jest marka Pokémon na amerykańskim rynku detalicznym.

Pokemon Legends: Z-A – sprzedaż i wpływ na rynek?

W oficjalnych komunikatach podano, że Z-A sprzedało ponad 5,8 miliona egzemplarzy w pierwszym tygodniu, a około połowy tych sprzedanych kopii pochodzi z edycji na nową konsolę Switch 2 — mimo że amerykańskie statystyki sprzedaży fizycznej (o których mówił Piscatella) nie obejmują części bundli powiązanych z konsolą. To w dużej mierze tłumaczy, dlaczego wynik w USA wygląda tak imponująco, choć jednocześnie w innych regionach (np. w Europie) debiut był mniej spektakularny.