Pokémon Legends: Z-A na premierowym zwiastunie. Nintendo świętuje debiut nowej odsłony

W tym tygodniu informowaliśmy, że Pokémon Legends: Z-A zebrało naprawdę dobre recenzje. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na rynku. Nic więc dziwnego, że Nintendo postanowiło odpowiednio uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun nowej odsłony serii Pokémon.
Nintendo opublikowało premierowy zwiastun Pokémon Legends: Z-A
W premierowym zwiastunie Pokémon Legends: Z-A nie mogło zabraknąć fragmentów rozgrywki. Już na początku materiału otrzymujemy jednak informacje, że wszystkie ujęcia pochodzą z wersji na Nintendo Switch 2. Udostępniony przez Nintendo trailer znajdziecie na dole wiadomości.
Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem Pokémonów, czy dopiero szykujesz się do rzucenia swojego pierwszego Poké Balla, Pokémon Legends: Z-A ma coś do zaoferowania każdemu trenerowi. Doświadcz klasycznej rozgrywki z nowoczesnymi elementami, które rewolucyjnie zmienią Twoje wrażenia z gry RPG Pokémon – czytamy w opisie gry na stronie Nintendo.
Na koniec przypomnijmy, że Pokémon Legends: Z-A dostępne jest od dzisiaj na konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Tymczasem rzućcie okiem na premierowy zwiastun produkcji studia Game Freak i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po najnowszą odsłonę bestsellerowego cyklu Nintendo.