Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokémon Legends: Z-A na premierowym zwiastunie. Nintendo świętuje debiut nowej odsłony

Mikołaj Ciesielski
2025/10/16 16:45
1
0

Gotowi na powrót do świata Pokémon?

W tym tygodniu informowaliśmy, że Pokémon Legends: Z-A zebrało naprawdę dobre recenzje. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na rynku. Nic więc dziwnego, że Nintendo postanowiło odpowiednio uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun nowej odsłony serii Pokémon.

Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends: Z-A

Nintendo opublikowało premierowy zwiastun Pokémon Legends: Z-A

W premierowym zwiastunie Pokémon Legends: Z-A nie mogło zabraknąć fragmentów rozgrywki. Już na początku materiału otrzymujemy jednak informacje, że wszystkie ujęcia pochodzą z wersji na Nintendo Switch 2. Udostępniony przez Nintendo trailer znajdziecie na dole wiadomości.

Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem Pokémonów, czy dopiero szykujesz się do rzucenia swojego pierwszego Poké Balla, Pokémon Legends: Z-A ma coś do zaoferowania każdemu trenerowi. Doświadcz klasycznej rozgrywki z nowoczesnymi elementami, które rewolucyjnie zmienią Twoje wrażenia z gry RPG Pokémon – czytamy w opisie gry na stronie Nintendo.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Pokémon Legends: Z-A dostępne jest od dzisiaj na konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Tymczasem rzućcie okiem na premierowy zwiastun produkcji studia Game Freak i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po najnowszą odsłonę bestsellerowego cyklu Nintendo.

Źródło:https://youtu.be/6cbD1nPMJ8U

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
premiera
RPG
Pokemon
pokemony
jRPG
zwiastun premierowy
Nintendo Switch 2
Pokemon Legends: Z-A
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
tupolew519
Gramowicz
Dzisiaj 17:24

Niesamowicie.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112