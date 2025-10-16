Pokémon Legends: Z-A na premierowym zwiastunie. Nintendo świętuje debiut nowej odsłony

W tym tygodniu informowaliśmy, że Pokémon Legends: Z-A zebrało naprawdę dobre recenzje. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na rynku. Nic więc dziwnego, że Nintendo postanowiło odpowiednio uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun nowej odsłony serii Pokémon.

Nintendo opublikowało premierowy zwiastun Pokémon Legends: Z-A

W premierowym zwiastunie Pokémon Legends: Z-A nie mogło zabraknąć fragmentów rozgrywki. Już na początku materiału otrzymujemy jednak informacje, że wszystkie ujęcia pochodzą z wersji na Nintendo Switch 2. Udostępniony przez Nintendo trailer znajdziecie na dole wiadomości.