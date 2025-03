Pokémon Legends: Z-A może czerpać inspiracje z Xenoblade Chronicles? Reżyser jest wielkim fanem serii od Monolith Soft

Pokémon Legends: Z-A zbliża się do swojej premiery, która ma nastąpić jeszcze w tym roku. Niedawno ujawniono, kto będzie reżyserem gry i to może być kluczowe w przypadku nowej odsłony serii.

Haruka Tochigi pracował przy serii Pokémon już od czasów Omega Ruby i Alpha Sapphire, ale Legends: Z-A będzie jego debiutem w roli reżysera. Wczoraj na platformie X podzielił się informacją, że kupił właśnie Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Gracze szybko dostrzegli podobieństwa między nową grą Pokémon, a serią Xenoblade. Chociaż graficznie Legends: Z-A nie dorównuje szczegółowym światom z Xenoblade Chronicles, to widać pewne inspiracje w systemie walki.

Oczywiście nie ma oficjalnego potwierdzenia, że produkcja Monolith Soft była inspiracją dla Pokémon Legends: Z-A, ale “real-time combat” w Pokémonach może czerpać z klasyków gatunku jRPG, jak choćby właśnie Xenoblade Chronicles. Fani już teraz zastanawiają się, czy w najnowszej produkcji ze stworkami, pojawią się jakieś inne podobieństwa. Istnieje na to duża szansa, bowiem w świecie gamingu mieliśmy wiele przykładów czerpania inspiracji z innych gier czy nawet całych gatunków.

Miejmy nadzieje, że jeśli Haruka Tochigi będzie czerpał inspiracje z Xenoblade, to będą to wyłącznie najlepsze elementy gry. Pytanie tylko jak nowe rozwiązania sprawdzą się w Pokemonach. Póki co, jedna z decyzji już nie spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy.