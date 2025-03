Pokemon Legends: Z-A budzi kontrowersje. Problemem są startowe stworki

Wybór początkowego pokemona zawsze wzbudzał emocje wśród graczy i nie inaczej może być w przypadku Pokemon Legends: Z-A. Okazuje się jednak, że to mogą nie być w pełni dobre emocje.

Decyzja o wyborze starterów w Pokemon Legends: Z-A jest wyraźnym kontrastem do podejścia zastosowanego w Pokemon Legends: Arceus. Poprzednia gra zaoferowała Cyndaquila, Oshawotta i Rowleta, wszystkie pochodzące z różnych regionów i cieszące się dużą popularnością wśród fanów. Co więcej, w Legends: Arceus otrzymały one nowe regionalne formy, które stały się równie uwielbiane jak ich oryginalne wersje.

W przypadku Pokemon Legends: Z-A pojawia się więc pytanie, czy wybór mniej popularnych Pokemonów był zamierzony? Możliwe, że twórcy chcą dać drugą szansę starterom, które dotąd nie cieszyły się wielką popularnością. Istnieje również szansa, że każdy z nich otrzyma nową formę Mega Ewolucji lub regionalną wersję, co mogłoby zrehabilitować ich w oczach sceptycznych graczy.

Czas pokaże, czy Pokemon Legends: Z-A zdoła przekonać fanów do swojego wyboru starterów. Na razie jednak wydaje się, że gra rozpoczęła swoją promocję od dość kontrowersyjnego kroku, choć wielu „niedzielnych” graczy pewnie nie specjalnie zwróci na to uwagę.