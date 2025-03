Pokemon GO zapowiada nowy event. Do akcji pierwszy raz wkroczy Pokemon z piątej generacji

Catch Mastery to jedno z cyklicznych wydarzeń w grze, a tegoroczna edycja po raz pierwszy skupi się na Pokemonie ptaku. Archen zadebiutował w serii Pokemon Black and White. Jest to pierwszy event Catch Mastery poświęcony stworzeniu z piątej generacji.

Wszystkie zadania Timed Research muszą zostać ukończone do 16 marca, do godz. 20:00 czasu lokalnego, inaczej wasz poświęcony czas pójdzie na marne.

Póki co, Pokemon GO funkcjonuje jak dotychczas, ale wkrótce może się to zmienić, bowiem Niantic planuje sprzedać kilka swoich gier firmie Scopely, w tym właśnie Pokemon GO. Nie wiemy jednak jak to wpłynie na przyszłość tej produkcji.