Producent Pokemon GO ma zrezygnować z tworzenia gier. Raport sugeruje nadchodzące przejęcie tytułów od Niantic

Wśród gier, jakie po zakończeniu transakcji będą należeć do Scopely znajdują się także inne ciekawe produkcje poza Pokemon GO, takie jak Ingress, Pikmin Bloom oraz Monster Hunter Now. Pomimo bliskiego porozumienia między stronami, wciąż nie mamy pewności, czy ostatecznie przejęcie dojdzie do skutku.

Warto dodać, że w sierpniu 2024 roku Niantic wraz z Savvy Games Group podpisali umowę, w ramach której pierwsza wymieniona firma miała mieć lepsze możliwości dotarcia do użytkowników z Arabii Saudyjskiej, Egiptu oraz Stanów Zjednoczonych.