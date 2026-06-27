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Diablo 3 rozpoczyna 39. sezon Shades of the Nephalem. Gracze otrzymają klony postaci i nowe nagrody

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 13:00
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Jeśli jeszcze gracie w Diablo 3, to właśnie wystartował już 39. sezon w grze Blizzarda.

Choć uwaga fanów serii Diablo skupia się obecnie głównie na Diablo IV, Blizzard nie zapomina również o starszej odsłonie cyklu. Wczoraj wystartował 39. sezon Diablo III zatytułowany Shades of the Nephalem. Nowy sezon wprowadził kilka nowości, na czele z mechaniką Shadows of the Past oraz dodatkowym miejscem w Kostce Kanaiego.

Diablo 3
Diablo 3

Wystartował 39. sezon w Diablo 3

Najważniejszym elementem nowego sezonu będzie system Shadows of the Past, który pozwoli graczom przyzywać własne klony. Blizzard opisuje nową funkcję następująco:

Cienie poruszają się i wydają się… ożywione. Jakby miały własną wolę.

Po aktywowaniu Kapliczki lub Pylonu pojawi się cień reprezentujący klasę gracza. Klon otrzyma losowo wybrany jeden z trzech wcześniej przygotowanych zestawów umiejętności. Jego siła będzie skalować się wraz z mocą bohatera, a przywołany sojusznik pozostanie na polu walki przez minutę, chyba że postać gracza wcześniej zginie. Sezon 39 przyniesie również istotne ułatwienie dla budowania postaci. Gracze otrzymają dodatkowy, czwarty slot w Kanai's Cube, co pozwoli na jeszcze większą swobodę w tworzeniu nowych konfiguracji ekwipunku i umiejętności.

GramTV przedstawia:

Wraz z nowym sezonem do gry wrócą nagrody kosmetyczne znane z 15. sezonu. Oprócz nich Blizzard przygotował również dwa całkowicie nowe przedmioty, którymi są ramka portretu inspirowana wieńcem laurowym oraz groteskowy zwierzak o imieniu Belphegor. Aktualizacja przyniesie także standardową rotację Podbojów oraz zmianę dostępnych zestawów klasowych, dzięki czemu gracze będą mogli ponownie zmierzyć się z odświeżonymi wyzwaniami sezonowymi.

Choć Diablo III nie otrzymuje już tak rozbudowanych aktualizacji jak jego młodszy następca, start sezonu Shades of the Nephalem pokazuje, że Blizzard nadal wspiera swoją wieloletnią produkcję i stara się zachęcić fanów do kolejnego powrotu do Sanktuarium. Czy powyższa zawartość jest dla was wystarczająca, aby ponownie zanurzyć się w trzeciej odsłonie serii Diablo?

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/26/diablo-iiis-39th-season-shades-of-the-nephalem-is-slated-to-launch-tonight/

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112