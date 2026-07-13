Nie łapiesz stworków, tylko je kupujesz. Sakumon to nietypowy klon Pokemonów

Każdy chciałby mieć swoje Pokemony. Ba, są nawet tacy, którzy mimo wszystko mieć je próbują.

Próby te kończą sią różnie, aczkolwiek nierzadko to prawnicy Nintendo triumfują. Mimo to śmiałków nie brakuje.

Kolejny klon Pokemonów, ale w innej formie

Teraz na polu bitwy melduje się kolejny klon Pokemonów o wyszukanej nazwie Sakumon. Estetyka? Mocno kojarząca się z serią The Pokemon Company. Rozgrywka? Zaczynamy z jednym ze starterów rodzaju wodnego, ziemnego lub ognistego, a potem wyruszamy na przygodę, by eksplorować, brać udział w aktywnościach pobocznych oraz walczyć. Co istotne, cały projekt ma charakter toys-to-life. W praktyce oznacza to, że w świecie rzeczywistym zbieramy małe figurki, które potem możemy połączyć z naszym telefonem czy tabletem, by w ten sposób przenieść zdobytego stworka do świata wirtualnego. Brzmi interesująco?