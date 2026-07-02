Zaloguj się lub Zarejestruj

Co ze Star Wars Eclipse? Quantic Dream przerwało milczenie, ale konkretów brak

Mikołaj Ciesielski
2026/07/02 16:40
0
0

Według francuskiego studia gracze nie mają powodów do obaw.

Już w kwietniu w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat obecnego stanu Star Wars Eclipse. W tym miesiącu natomiast w Quantic Dream doszło do strajku przeciwko planowanym zwolnieniom, a pracownicy informowali, że w ten sposób starają się „uratować” wspomnianą produkcję. Tymczasem francuskie studio w końcu zdecydowało się przerwać milczenie i wydało oświadczenie w sprawie gry osadzonej w uniwersum Gwiezdnych wojen i redukcji etatów.

Star Wars Eclipse
Star Wars Eclipse

Quantic Dream zapewnia, że prace nad Star Wars Eclipse „przebiegają zgodnie z planem”

Quantic Dream w oświadczeniu opublikowanym przez IGN (dzięki PSU) zaznacza, że zakończenie rozwoju Spellcasters Chronicles w żaden sposób nie wpłynęło na prace nad Star Wars Eclipse. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o porzuceniu wspomnianego projektu „wynikała z trudnej sytuacji rynkowej w tym segmencie”. Nad zespołem wisi jednak obecnie widmo zwolnień, ale francuskie studio przekonuje, że wszystko jest pod kontrolą.

Prace nad grą Star Wars Eclipse przebiegają zgodnie z planem, przy pełnym zaangażowaniu zespołu i z wykorzystaniem wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji tego zadania. Naszym priorytetem jest zapewnienie pracownikom dotkniętym procesem restrukturyzacji odpowiedniego wsparcia, troski i uwagi. Z szacunku dla trwającego procesu oraz dla zainteresowanych pracowników nie będziemy na tym etapie udzielać żadnych dalszych komentarzy – czytamy w oświadczeniu.

GramTV przedstawia:

Stanowisko Quantic Dream całkowicie kłóci się więc z ostatnimi doniesieniami deweloperów. Wydaje się, że oświadczenie francuskiego studia raczej nie uspokoi zaniepokojonych fanów, a jedynie wzbudzi jeszcze więcej obaw o przyszłość zarówno Star Wars Eclipse, jak i samego zespołu.

Na koniec warto przypomnieć, że Star Wars Eclipse zostało zapowiedziane podczas The Game Awards 2021. Od tamtej pory twórcy nie podzielili się jednak żadnymi nowymi materiałami ze swojej produkcji. Quantic Dream nadal nie ujawniło również, kiedy możemy spodziewać się premiery gry.

Źródło:https://www.psu.com/news/quantic-dream-confirms-star-wars-eclipse-development-is-continuing-as-planned/

Tagi:

News
Star Wars
Quantic Dream
Gwiezdne wojny
science fiction
gra przygodowa
produkcja
rozwój gry
Star Wars Eclipse
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112