Co ze Star Wars Eclipse? Quantic Dream przerwało milczenie, ale konkretów brak

Już w kwietniu w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat obecnego stanu Star Wars Eclipse. W tym miesiącu natomiast w Quantic Dream doszło do strajku przeciwko planowanym zwolnieniom, a pracownicy informowali, że w ten sposób starają się „uratować” wspomnianą produkcję. Tymczasem francuskie studio w końcu zdecydowało się przerwać milczenie i wydało oświadczenie w sprawie gry osadzonej w uniwersum Gwiezdnych wojen i redukcji etatów.

Quantic Dream zapewnia, że prace nad Star Wars Eclipse „przebiegają zgodnie z planem”

Quantic Dream w oświadczeniu opublikowanym przez IGN (dzięki PSU) zaznacza, że zakończenie rozwoju Spellcasters Chronicles w żaden sposób nie wpłynęło na prace nad Star Wars Eclipse. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o porzuceniu wspomnianego projektu „wynikała z trudnej sytuacji rynkowej w tym segmencie”. Nad zespołem wisi jednak obecnie widmo zwolnień, ale francuskie studio przekonuje, że wszystko jest pod kontrolą.