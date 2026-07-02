Co ze Star Wars Eclipse? Quantic Dream przerwało milczenie, ale konkretów brak

Quantic Dream zapewnia, że prace nad Star Wars Eclipse „przebiegają zgodnie z planem”
Quantic Dream w oświadczeniu opublikowanym przez IGN (dzięki PSU) zaznacza, że zakończenie rozwoju Spellcasters Chronicles w żaden sposób nie wpłynęło na prace nad Star Wars Eclipse. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja o porzuceniu wspomnianego projektu „wynikała z trudnej sytuacji rynkowej w tym segmencie”. Nad zespołem wisi jednak obecnie widmo zwolnień, ale francuskie studio przekonuje, że wszystko jest pod kontrolą.
Prace nad grą Star Wars Eclipse przebiegają zgodnie z planem, przy pełnym zaangażowaniu zespołu i z wykorzystaniem wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji tego zadania. Naszym priorytetem jest zapewnienie pracownikom dotkniętym procesem restrukturyzacji odpowiedniego wsparcia, troski i uwagi. Z szacunku dla trwającego procesu oraz dla zainteresowanych pracowników nie będziemy na tym etapie udzielać żadnych dalszych komentarzy – czytamy w oświadczeniu.
GramTV przedstawia:
Stanowisko Quantic Dream całkowicie kłóci się więc z ostatnimi doniesieniami deweloperów. Wydaje się, że oświadczenie francuskiego studia raczej nie uspokoi zaniepokojonych fanów, a jedynie wzbudzi jeszcze więcej obaw o przyszłość zarówno Star Wars Eclipse, jak i samego zespołu.
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