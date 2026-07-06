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Amazon desperacko pozbył się filmu o OpenAI, nie otrzymując za niego ani grosza

Jakub Piwoński
2026/07/06 21:00
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Film Luki Guadagnino w końcu znalazł dom.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o zaskakujących problemach filmu Artificial, który mimo nazwiska Luki Guadagnino przez długi czas nie mógł znaleźć dystrybutora. Teraz sytuacja wreszcie się zmieniła. Po Amazonie, który zrezygnował z filmu, produkcję przejęło studio Neon, które zajmie się jej wprowadzeniem do kin i rozpocznie kampanię oscarową.

Amazon desperacko pozbył się filmu o OpenAI, nie otrzymując za niego ani grosza

Neon bierze na siebie całe ryzyko filmu o OpenAI

Jak podaje World of Reel, Neon zawarło z Amazon MGM wyjątkowo nietypową umowę. Studio nie zapłaciło za prawa do filmu ani dolara. Zamiast standardowej opłaty licencyjnej przejęło jedynie obowiązek sfinansowania promocji i dystrybucji, której koszt szacowany jest na około 20 milionów dolarów.

To oznacza, że Amazon MGM praktycznie oddało Artificial za darmo, rezygnując z dalszego rozwijania projektu. Dla twórców najważniejsze jest jednak to, że film ostatecznie znalazł dystrybutora i trafi do widzów. Według dostępnych informacji wcześniej propozycją przejęcia filmu nie były zainteresowane między innymi Netflix, A24, Focus Features czy Warner Bros. Jedynym poważnym konkurentem Neona miało być studio Mubi.

GramTV przedstawia:

Neon potwierdził już, że zamierza mocno promować Artificial podczas nadchodzącego sezonu nagród. Wszystko wskazuje również na to, że światowa premiera filmu odbędzie się podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Dla Luki Guadagnino to ważny moment po chłodnym przyjęciu jego ostatniego filmu Po polowaniu. Reżyser takich produkcji jak Tamte dni, tamte noce, Challengers, Queer, Do ostatniej kości czy Suspiria może teraz liczyć na to, że Artificial otrzyma szansę na zaistnienie w kinach, mimo wcześniejszych problemów z dystrybucją.

Przypomnijmy, że Artificial opowie o burzliwych wydarzeniach w OpenAI, które wstrząsnęły światem nowych technologii. Fabuła ma skupiać się na kryzysie wokół krótkotrwałego odwołania i błyskawicznego powrotu Sama Altmana na stanowisko prezesa firmy. W głównej roli zobaczymy Andrew Garfielda, który wcieli się właśnie w Altmana, jedną z najważniejszych postaci współczesnej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/6/neon-acquired-luca-guadagninos-artificial-in-0-mg-deal

Tagi:

Popkultura
film
kino
Amazon
sztuczna inteligencja
aktor
reżyser
Andrew Garfield
Luca Guadagnino
AI
OpenAI
Sam Altman
NEON
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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