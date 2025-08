Pod tym względem trzeci sezon Rodu smoka znacznie przebije sezon drugi. Szukują się "szalone rzeczy"

Fani Westeros mają powody do ekscytacji – trwają zdjęcia do 3. sezonu Rodu smoka, a showrunner Ryan Condal zdradził, że nadchodzące odcinki będą „cholernie wielkie”. Jak zapowiada twórca, szykują się spektakularne sceny, których skala ma przewyższyć wszystko, co widzieliśmy do tej pory.

Ród smoka – trwają prace przy trzecim sezonie popularnego serialu fantasy

Condal – obecnie pracujący nad serialem w Wielkiej Brytanii i podzielił się nowościami w swoim podcaście „The Stuff Dreams Are Made Of”. W rozmowie z współprowadzącym Davidem Mandelem przyznał, że jest w samym środku intensywnej produkcji: