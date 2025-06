Pod koniec kwietnia w kinach, a już za chwilę na streamingu. Nowy film trafi do Amazon Prime Video

Z tego powodu Księgowy 2 już za chwilę zadebiutuje na Prime Video. Oficjalna data premiery została wyznaczona na 5 czerwca.

Christian Wolff (Ben Affleck) to człowiek z wyjątkowym talentem do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek. Gdy jego stary znajomy zostaje brutalnie zamordowany, pozostawiając tajemniczą wiadomość: „znajdź księgowego”, Wolff nie ma wyjścia – musi wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedząc, że standardowe metody nie wystarczą, sięga po pomoc swojego dawno niewidzianego, ale niezwykle niebezpiecznego brata, Braxa (Jon Bernthal). Razem, z zastępcą dyrektora skarbu USA, Marybeth Mediną (Cynthia Addai-Robinson), odkrywają mroczny i śmiertelny spisek. Teraz są na celowniku bezwzględnej grupy zabójców, która zrobi wszystko, by ich uciszyć i zachować swoje tajemnice w cieniu – czytamy w oficjalnym opisie.