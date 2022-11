Pochód Króla Lisza nadchodzi! Prezentujemy nową kartę dodatku do Hearthstone!

Niedawno odbył się wielki powrót Króla Licha za sprawą klasycznej wersji World of Warcraft: Wrath of the Lich King , a teraz Pochód Króla Lisza zmierza do Hearthstone! Wraz z nim do gry trafi m.in. nowa klasa Rycerza Śmierci oraz 145 nowych kart do zgarnięcia . Zwiastun dodatku znajdziecie poniżej:

Poskramiacz Plagi to nieumarła karta Łowcy. Każda z nich pojawia się na polu bitwy z Okrzykiem bojowym “Stwórz własną Zombestię”, co oznacza, że gry zagrasz tę kartę możesz wybrać jedną z trzech losowych Zombestii do swojej ręki. Koszt karty to 2 many, co oznacza, że jest to dobra karta w początkowych fazach meczu, aby wzmocnić rękę na starcie. Poniżej znajdziecie film, który pomoże zrozumieć zastosowanie Poskramiacza Plagi w starciu:

Więcej informacji na temat dodatku Hearthstone: Pochód Króla Lisza znajdziesz w specjalnym wpisie na oficjalnej stronie gry Hearthstone.