Po trzech latach oczekiwania CarX Street w końcu trafiło na konsolę PlayStation 5. Gra jest już dostępna w PS Store

Pierwsza wersja CarX Street ukazała się we wrześniu 2022 roku na urządzeniach mobilnych, a wersja PC trafiła do graczy w sierpniu 2024. Niemal rok po premierze gry na blaszakach, gra trafiła na konsolę Xbox, by teraz, miesiąc później w końcu zadebiutować na PlayStation 5.

CarX Street jest już dostępne na PlayStation 5

CarX Street czerpie garściami z klasyków pokroju Need for Speed, oferując dynamiczne i nielegalne wyścigi uliczne w fikcyjnym Sunset City, oferującym otwarty świat z górskimi serpentynami, autostradami i miejskimi ulicami do odkrycia. Chociaż gra nie posiada licencjonowanych samochodów, wiele z dostępnych pojazdów inspirowanych jest kultowymi modelami, takimi jak Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution lub Nissan Skyline GT-R.