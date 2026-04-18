Nowe Gwiezdne wojny z pierwszą opinią. Krytyczna reakcja, która porównuje film do produkcji Netflixa

Nie brzmi to jak wielki kinowy hit, który przywróci blask filmowym produkcjom z Gwiezdnych wojen.

Disney szykuje powrót Gwiezdnych wojen na wielki ekran, jednak pierwsze reakcje na The Mandalorian & Grogu nie napawają optymizmem. Produkcja będzie pierwszym kinowym filmem z uniwersum od 2019 roku i jednocześnie próbą odbudowy zainteresowania marką po mieszanym odbiorze najnowszej trylogii. The Mandalorian & Grogu – pierwsze opinie o filmie nie są zbyt dobre W ramach zamkniętego pokazu w siedzibie IMAX w Los Angeles wybrani dziennikarze mogli zobaczyć pierwsze piętnaście minut filmu. Studio najwyraźniej liczyło na kontrolowany przekaz, jednak jeden z uczestników, Jake Kleinman z Polygon, opublikował wyjątkowo krytyczną relację z seansu.

Z udostępnionych informacji wynika, że Nowa Republika odbudowuje swoje struktury, a Din Djarin wraz z Grogu tropią rozproszone siły Imperium. Kleinman otwarcie przedstawia dynamiczną akcję, w której Mandalorianin atakuje jednego z przestępczych bossów, ściga go przez ośnieżone tereny i niszczy maszyny kroczące. Cel jednak ucieka, a następnie ginie w eksplozji. Po powrocie do bazy Nowej Republiki bohater otrzymuje kolejne zadanie, tym razem związane ze współpracą z Huttami i poszukiwaniem tajemniczego byłego dowódcy Imperium. To właśnie ta sekwencja wywołała największe kontrowersje. Kleinman ocenił, że film już na starcie sprawia wrażenie produkcji stworzonej z myślą o streamingu, a nie kinie. Skrytykował między innymi sposób kadrowania oraz wizualną płytkość scen, które jego zdaniem przypominają estetykę znaną z produkcji Netflixa. To jest lekko irytujące, gdy ogląda się średniobudżetowy serial z Disney+. W przypadku pierwszego kinowego filmu Gwiezdnych wojen od siedmiu lat jest to po prostu niewybaczalne.

Dziennikarz zaznaczył przy tym, że wczesne fragmenty nie zawsze oddają jakość całego filmu, jednak przypomniał, jak ważne były otwarcia w klasycznych częściach serii. W jego ocenie nowa produkcja wypada na tym tle blado i nie zapada w pamięć. Mam nadzieję, że się mylę. Gwiezdne wojny naprawdę potrzebują sukcesu, ale na razie nic z tych pierwszych piętnastu minut nie daje mi powodów do optymizmu wobec pozostałych dwóch godzin, których jeszcze nie widziałem. Tak ostra opinia już na etapie przedpremierowym stawia Disneya w niewygodnej sytuacji. Studio z pewnością liczyło na pozytywny rozgłos wokół powrotu marki do kin, tymczasem musi mierzyć się z falą sceptycyzmu. Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu zadebiutuje w kinach już 22 maja bieżącego roku.

