Po premierze Grounded 2 pierwsza część nie zostanie porzucona. Obsidian stawia na zachowanie gier

W rozmowie z serwisem Eurogamer, producent wykonawczy Marcus Morgan wyjaśnił, że zespół ma silną motywację, aby ich gry były zachowane i dostępne przez długie lata. Mówiąc to, Morgan przypomniał o niespodziewanym patchu do dziesięcioletniego Pillars of Eternity, który ukazał się na początku 2024 roku jako dowód tego podejścia.

Nie planujemy już rozszerzeń fabularnych do Grounded 1, bo to domena sequela. Ale wciąż dbamy o aktualizacje. W kwietniu wydaliśmy patch 1.4.7, więc gra jest wciąż wspierana. Nie zniknie, jeśli gracze wciąż będą chcieli w nią grać.

Wypowiedzi Morgana wpisują się w szerszą dyskusję o znikaniu gier po zamknięciu serwerów. Ostatnio temat znowu ożył po ogłoszeniu przez EA wyłączenia serwerów Anthem, co uczyni tę grę całkowicie niegrywalną. Takie decyzje przyczyniły się do powstania kampanii Stop Killing Games, która domaga się od wydawców, by zapewnili możliwość grania po zakończeniu wsparcia online. W przypadku Grounded sytuacja wygląda nieco lepiej, ponieważ pomimo iż jest to tytuł kooperacyjny, gra korzysta z architektury peer-to-peer, a nie centralnych serwerów. Morgan wytłumaczył to w następujący sposób:

Multiplayer w Grounded opiera się na połączeniach peer-to-peer, co może wydawać się przestarzałe w porównaniu do dedykowanych serwerów, ale dzięki funkcji wspólnych światów gracze mają dostęp do swoich zapisów w chmurze, które można dzielić z innymi. Dzięki temu gra może istnieć w przyszłości znacznie dłużej i nie jest zależna od tego, czy nasze serwery będą działać.

Oznacza to, że Grounded nie podzieli losu gier takich jak Anthem czy The Crew, które po zamknięciu infrastruktury sieciowej stały się bezużyteczne (w przypadku Anthem – stanie się). Grounded 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie 29 lipca 2025 roku na PC i Xbox Series X/S.