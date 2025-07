Pierwszy sukces kampanii Stop Killing Games! Test Drive Unlimited: Solar Crown otrzyma tryb offline

Wymóg stałego połączenia z siecią stał się powodem frustracji wielu graczy nowego Test Drive’a, szczególnie tych, którzy zakupili grę w przedsprzedaży i podczas premierowego okna nie mogli przejść nawet do menu głównego z powodu przeciążonych serwerów. Co gorsza, Solar Crown rozłącza gracza nawet w trakcie wyścigu, jeśli nastąpi problem z serwerem (o czym przekonałem się niejednokrotnie na własnej skórze...).

Pomimo że aktualizacja Sezonu 3 wprowadziła tryb solo z wyścigami przeciwko SI (bez obecności innych graczy online), Test Drive Unlimited: Solar Crown nadal wymaga stałego połączenia z internetem. Twórcy ugięli się jednak pod presją graczy i zapewniają, że w grze pojawi się tryb offline, ale dopiero pod koniec cyklu życia gry. Patrząc jednak na to co wydarzyło się z The Crew, to jest to zdecydowanie dobre rozwiązanie, pomimo, że przyjdzie nam na nie poczekać zapewne bardzo długi okres czasu.

Od burzliwego debiutu gra doczekała się wielu próśb o dodanie trybu offline. Ten temat stał się szczególnie głośny po zamknięciu serwerów The Crew, co całkowicie uniemożliwiło dalsze granie w grę, nawet solo. W kontekście rosnącej kampanii Stop Killing Games, Ubisoft zapowiedział już, że The Crew 2 i The Crew Motorfest otrzymają łatki umożliwiające grę offline, gdy serwery zostaną wyłączone. Test Drive również pójdzie tą drogą.

W przypadku Test Drive Unlimited: Solar Crown, studio KT Racing było do tej pory niechętne takiemu rozwiązaniu. W zeszłym roku reżyser gry Guillaume Guinet w rozmowie z portalem Traxion tłumaczył:

Cała gra została zaprojektowana jako doświadczenie online. Tryb offline całkowicie zmieniłby ten koncept.

Podczas niedawnego spotkania medialnego, Alexander Arthur, menadżer ds. treści wyścigowych w firmie Nacon, potwierdził, że studio rozważa dodanie trybu offline, ale jeśli tak się stanie to dopiero pod koniec cyklu życia gry: