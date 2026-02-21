Po 8 latach DC w końcu przywraca tego niedocenionego bohatera

Trudno jednak powiedzieć, czy jest jeszcze żywy, czy może już jest martwy.

Fani DC Comics mogą szykować się na powrót ulubionego, choć często niedocenianego bohatera. Dzięki inicjatywie All In, która odświeżyła klasyczne serie i wprowadziła nowe linie wydawnicze, jak Absolute Universe, DC przyciągnęło zarówno nowych, jak i starych fanów. Teraz wydawnictwo daje szansę powrotu Deadmana – bohatera, który od lat pojawia się w najważniejszych wydarzeniach DC Universe.

Deadman wraca do świata DC

Na konferencji ComicsPRO DC ogłosiło nadchodzące tytuły, w tym The Deadman autorstwa W. Maxwella Prince’a i Martín Morazzo. Przypomnijmy, że Deadman to duch Bostona Branda – akrobaty cyrkowego, który został zamordowany i od tej pory może poruszać się między światem żywych a umarłych, wykorzystując swoje moce do pomagania innym i wymierzania sprawiedliwości w uniwersum DC. Nowy komiks ponownie pokaże Bostona Branda i najwyraźniej, tylko on może przywrócić równowagę między światem żywych a umarłych.