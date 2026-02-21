Po 8 latach DC w końcu przywraca tego niedocenionego bohatera

Fani DC Comics mogą szykować się na powrót ulubionego, choć często niedocenianego bohatera. Dzięki inicjatywie All In, która odświeżyła klasyczne serie i wprowadziła nowe linie wydawnicze, jak Absolute Universe, DC przyciągnęło zarówno nowych, jak i starych fanów. Teraz wydawnictwo daje szansę powrotu Deadmana – bohatera, który od lat pojawia się w najważniejszych wydarzeniach DC Universe.
Deadman wraca do świata DC
Na konferencji ComicsPRO DC ogłosiło nadchodzące tytuły, w tym The Deadman autorstwa W. Maxwella Prince’a i Martín Morazzo. Przypomnijmy, że Deadman to duch Bostona Branda – akrobaty cyrkowego, który został zamordowany i od tej pory może poruszać się między światem żywych a umarłych, wykorzystując swoje moce do pomagania innym i wymierzania sprawiedliwości w uniwersum DC. Nowy komiks ponownie pokaże Bostona Branda i najwyraźniej, tylko on może przywrócić równowagę między światem żywych a umarłych.
