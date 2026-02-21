Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 8 latach DC w końcu przywraca tego niedocenionego bohatera

Jakub Piwoński
2026/02/21 18:20
Trudno jednak powiedzieć, czy jest jeszcze żywy, czy może już jest martwy.

Fani DC Comics mogą szykować się na powrót ulubionego, choć często niedocenianego bohatera. Dzięki inicjatywie All In, która odświeżyła klasyczne serie i wprowadziła nowe linie wydawnicze, jak Absolute Universe, DC przyciągnęło zarówno nowych, jak i starych fanów. Teraz wydawnictwo daje szansę powrotu Deadmana – bohatera, który od lat pojawia się w najważniejszych wydarzeniach DC Universe.

Deadman wraca do świata DC

Na konferencji ComicsPRO DC ogłosiło nadchodzące tytuły, w tym The Deadman autorstwa W. Maxwella Prince’a i Martín Morazzo. Przypomnijmy, że Deadman to duch Bostona Branda – akrobaty cyrkowego, który został zamordowany i od tej pory może poruszać się między światem żywych a umarłych, wykorzystując swoje moce do pomagania innym i wymierzania sprawiedliwości w uniwersum DC. Nowy komiks ponownie pokaże Bostona Branda i najwyraźniej, tylko on może przywrócić równowagę między światem żywych a umarłych.

Jak wskazuje ComicBook.com, Deadman nie miał własnej serii od 2018 roku, kiedy to komiks tworzył legendarny Neal Adams. Mimo to wciąż pojawia się w uniwersum DC, pomagając innym bohaterom w różnych przygodach – między innymi wspiera grupę Justice League Dark, zajmującą się nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Brał też udział w dużym wydarzeniu fabularnym Knight Terrors. Nowa seria pozwoli mu wrócić na pierwszy plan i skupić się na jego własnej historii, trochę naprawiając to, jak wydarzenia z serii DC K.O. zaburzyły równowagę między światami.

DC wciąż inwestuje w mniej znanych bohaterów, powierzając ich w ręce kreatywnych zespołów, które potrafią wydobyć z nich maksimum potencjału. Jeśli seria utrzyma poziom poprzednich projektów Prince’a i Morazzo, Deadman znów stanie się postacią, której nie sposób przegapić. Komiks pojawi się na rynku zagranicznym, nie jest pewne, czy zostanie przetłumaczony.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/dc-brings-back-an-underrated-hero-for-his-first-series-in-8-years/

Popkultura
komiks
popkultura
DC Comics
DC
superbohaterowie
komiksy
Deadman
nowa seria
seria komiksów
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




