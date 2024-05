Po ponad ośmiu miesiącach przygotowań Dark Souls Re-Remastered dostępne do pobierania

Jeśli śledziliście losy Dark Souls Re-Remastered to z pewnością wiecie, że prace nad tym modem trwały od miesięcy. Jednak właśnie nadszedł ich kres i wszystko jest gotowe do użycia.

Dark Souls Re-Remastered dodaje dynamiczne cienie do każdej, które są znacznie dokładniejsze i zawierają znacznie więcej obiektów w stosunku do oryginału. Dodatkowo mod przywraca oświetlenie PTDE, a także większość tekstur - dotyczy to zarówno otoczenia, jak i zbroi oraz broni. Dzięki temu grafika będzie wyglądała o niebo lepiej niż to, co zaserwowali graczom twórcy Dark Souls. Dodatkowo poprawiony zostaje wygląd cieni, roślinności oraz odbić wody.

Krótko mówiąc, jest to mod obowiązkowy dla każdego, kto chce ponownie zagrać w Dark Souls Remastered, gdyż wprowadzając zmiany w grafice powinien być teoretycznie kompatybilny z ogromną modyfikacją, która pojawiła się rok temu – ulepszającą broń, sztuczną inteligencję wroga, zestawy ruchów, mapy, statystyki, zadania i wiele innych.